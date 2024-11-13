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Видача речового майна в ЗСУ — що дає військовим з речей держава

13 листопада 2024 07:02
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Речове майно в ЗСУ — що дають військовим безкоштовно з одягу та взуття
Видача речей у війську. Фото: Мілітарний
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Згідно із наказом Міноборони № 232, військовослужбовців Збройних сил України мають забезпечити речовим майном. Туди входить одяг, взуття й не тільки.

Новини.LIVE детально опише, що держава має видати військовому в ЗСУ з речей, одягу та спорядження.

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Забезпечення речовим майном військових ЗСУ регламентоване наказом Міноборони № 232. Під час воєнного стану всі категорії військовослужбовців мають бути забезпечені комплектом за нормою №1 по категорії №5, який містить 46 позицій речового майна, а також додатковий бойовий спецкомплект за нормою №2.

Що дають з речей мобілізованим 

Мобілізовані в першу чергу отримують бойовий єдиний комплект. Це комплекс предметів з польового обмундирування, взуття, спорядження та засобів індивідуального захисту для екіпірування військовослужбовців.

Що входить до комплекту №1 

  • шолом (плюс три чохли);
  • бронежилет;
  • балістичні окуляри. Вони видаються на два роки.
  • костюм (кітель та штани) — два комплекти на два роки. Також раз на рік видають додаткові штани;
  • фліска – одна на два роки;
  • зимові куртка та штани – по одному виду на два роки;
  • сорочка бойова – дві на два роки;
  • сорочка поло – дві на два роки;
  • рукавиці демісезонні та зимові – по парі на рік;
  • шарф-труба літній та зимовий;
  • кашкет;
  • кепі;
  • шапка-феска та зимова;
  • панама;
  • спальний мішок;
  • каримат;
  • тактичні рукавиці;
  • сумка-підсумок для предметів особистої гігієни;
  • ремінь;
  • казанок;
  • фляга;
  • сидіння польове;
  • транспортна та адміністративна сумки;
  • футболки;
  • шкарпетки зимові та літні;
  • труси;
  • по два комплекти термобілизни – демісезонна та зимова.

Чим забезпечує з речей держава військових взимку

Взимку за наказом №232 військовим мають видати такі предмети:

  • шапка зимова;
  • куртка та штани зимові;
  • рукавички зимові;
  • шарф-труба зимовий;
  • білизна натільна та зимова;
  • шкарпетки зимові;
  • зимові черевики;
  • засоби індивідуального обігріву рук, ніг та тулуба.

Як часто військовим мають давати нову форму та спорядження

Видача предметів речового майна здійснюється після закінчення строків носіння чи експлуатації виданих предметів. 

Зокрема, не встановлюються строки речового майна бойового спеціального комплекту для тих військових частин, які безпосередньо воюють у бойових діях — там речове майно перебуває в експлуатації до повного зношення. Таким чином військовим замінюють предмети після їх непридатності до носіння ви користання.

Які речі військовий мусить здати назад

Деяке майно ЗСУ є інвентарним, тож військові мусять повернути його, наприклад, при переведенні в іншу частину чи звільненні з військової служби.

Зокрема можна не здавати майно особистого користування — воно вилається у власність та при звільненні не має здаватися назад на речовий склад. Це правило стосується всіх категорій військовослужбовців. 

Деякі інвентарні предмети речового майна також залишаються у власності, проте, це не стосується бронежилета модульного або полегшеного, чохла до нього, шолома бойового балістичного з чохлом — вони мають бути здатні назад. 

Також військові можуть не здавати назад такі предмети:

  • маска спеціальна;
  • балаклава;
  • костюм спеціальний літній та зимовий;
  • костюм маскувальний спеціальний;
  • шарф-сітка маскувальний;
  • костюм маскувальний зимовий;
  • костюм вітровологозахисний демісезонний (Тип-А);
  • сітка протимоскітна;
  • наколітники та наколінники тактичні бойові;
  • рюкзак бойовий індивідуальний;
  • окуляри-маска захисні балістичні;
  • рукавички захисні;
  • гідросистема для питної води.

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