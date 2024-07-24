Вітчизняне чи закордонне екіпірування — яке військове спорядження краще та скільки воно коштує

Чоловік з бронежилетом. Фото: Генштаб ЗСУ

Перед походом на фронт українські військовослужбовці часто докуповують собі необхідне спорядження — від одягу та взуття до амуніції, яка допомагає їм на війні. В Україні можна придбати не лише вітчизняне екіпірування, але й закордонне, що забезпечує солдатам більший вибір та якість.

Про те, як відрізняються ціни на українське та закордонне спорядження, а також якому екіпіруванню віддають перевагу українські військові, розповіли Finance.ua.

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Як вибрати спорядження українських або закордонних виробників

Основна вимога до військової амуніції — це зручність і надійний захист бійця в небезпечних умовах. Саме тому важливо вибирати справді якісне спорядження.

Якщо ви вирішили придбати амуніцію українського виробництва, рекомендуємо звертати увагу на:

наявність у виробника протоколів випробування бронеплит та шоломів;

відповідність товару державним (ДСТУ) та міжнародним стандартам;

якість матеріалів форми та вагу захисного спорядження (найкращі виробники використовують інноваційний матеріал Cordura, а для бронеплит — кераміку та сталь Armox Advance).

Якщо ж ви вирішили обрати закордонне спорядження, звертайте увагу на:

критерії якості та надійності. Вибір тактичного одягу та спорядження має здійснюватися від перевірених виробників з гарною репутацією, які використовують високоякісні матеріали та сучасні технології виробництва. Варто також враховувати відгуки та рекомендації від колег та експертів у цій галузі;

відповідність уніформи міжнародним та національним стандартам якості та безпеки. Це забезпечує проходження необхідних випробувань на міцність, зносостійкість та функціональність в екстремальних умовах.

Які ціни на український та закордонний екіп

Станом на 2024 рік придбання військової амуніції українського виробництва має не лише патріотичне значення. Компанії, які почали випуск спорядження після лютого 2022 року, змогли значно розширити свій асортимент і покращити якість продукції. Якщо оцінювати вітчизняну амуніцію з точки зору конкурентоспроможності, то в деяких аспектах вона навіть перевершує імпортні аналоги:

українські засоби індивідуального захисту (бронежилети, бронеплити, балістичні пакети) відповідають міжнародним стандартам;

бронеплити та шоломи виробляються з високоякісної сталі Armox Advance, аналогічної західній;

амуніція проходить суворі лабораторні випробування для підтвердження класу захисту.

Таким чином, українські виробники здатні запропонувати амуніцію, яка за якістю не поступається західним зразкам.

Скільки коштує український та американський екіп у 2024 році. Джерело: скриншот

Яке спорядження вибирають українські військові

Доброволець 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та 2-го стрілецького батальйону взводу ударних дронів із позивним "Фантом" розповів Finance.ua, що на початку служби новобранці прагнуть отримати все необхідне спорядження відразу.

"Тоді найбільші витрати, найбільші донати, збираємо військовому від шкарпеток, трусів до шарфа, рукавиць, навушників. Потім є процес і ти знаєш, що тобі потрібно, а що непотрібно. Від мене хвала тренінговим шкарпеткам, трусам, термобілизні, фуфайкам і футболкам", — додав він.

Військовий розповів, що купував британську РПС, українську плитоноску Real Defence (приблизно 7 тис. грн — Ред.), а також словацькі берці Lowa Zephyr (приблизно 12 тис. грн — Ред.). Але зараз у нього вже українські берці Talan.

"Вони дуже якісні, я їх люблю", — пояснив "Фантом".

Військовослужбовець із позивним "Lucky Strike" воює від початку повномасштабного вторгнення. Він згадує, як купував екіпірування на самому початку, тому не може оцінити сучасний стан українського ринку. Однак тоді, за його словами, ринок був посереднім.

"Я купував собі італійський бронежилет з додатковим захистом і британську каску. Все разом обійшлося в приблизно 50 тис. грн на той час", — розповів військовий.

"Lucky Strike" надає перевагу західному екіпіруванню, хоча визнає, що зараз в Україні також виготовляють якісне спорядження. Нещодавно він отримав бронежилет українського виробництва, який, за його словами, був не гіршим за американський.

Що ще треба знати

Нагадаємо, ми розповідали, скільки коштує зібратися на фронт чоловікам. Окрім необхідного одягу та взуття, військовим потрібно забезпечити себе бронижилетами, турнікетами та іншим спорядженням.

Також ми писали, скільки коштує екіп для жінок. Окрім обов'язкової амуніції, що надається військом, військовослужбовиці часто витрачають власні кошти на додаткове спорядження, щоб бути готовими до будь-яких викликів.