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Жінки на фронті — скільки коштує зібратися на війну та що потрібно докупити

24 липня 2024 17:02
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Ціни на військове спорядження для жінок в Україні — скільки коштує зібратись на фронт
Командирка мінометного взводу Ольга Бігар. Фото: Збройні Сили України
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Сьогодні жінки на фронті стали звичним явищем, проте перед відправкою на війну, як і чоловікам, їм необхідно забезпечити себе важливими речами. Окрім обов'язкової амуніції, що надається військом, військовослужбовиці часто витрачають власні кошти на додаткове екіпірування, щоб бути готовими до будь-яких викликів.

Про те, скільки приблизно коштує необхідне спорядження для жінок, розповіли Finance.ua.

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В Україні жінки з медичною освітою зобов'язані ставати на військовий облік, тоді як інші можуть долучитися до служби за власним бажанням. Проте значна кількість українок добровільно вибрала шлях захисниць.

Для жінок, які вирушають на фронт, необхідно враховувати, що жіноча військова форма має важливі відмінності від чоловічої. Стандартна чоловіча форма часто не підходить жінкам через відмінності в анатомії та фізіології, тому важливо забезпечити їх спеціальною жіночою формою.

Також слід зазначити, що військове взуття для жінок рідко представлено у всіх розмірах на складах, що може ускладнити пошук відповідного розміру.

Ціни на необхідне спорядження для жінок на фронті
Що потрібно докупити військовослужбовицям для фронту в Україні. Джерело: скриншот

Приблизно це коштує 14 400 грн.

Особливу увагу слід приділити комплекту засобів гігієни. До нього варто включити:

  • Зволожувальний крем.
  • Бальзам для губ.
  • Прокладки, тампони або менструальну чашу.
  • Сухий душ.
  • Сухий шампунь.
  • Вологі та сухі серветки.
  • Індивідуальні засоби, такі як лінзи або пігулки.
  • Таблетки від молочниці та циститу.

Ціна такого набору коштує від 500 грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, ми вже розповідали, скільки коштує зібратися на фронт чоловікам. Окрім необхідного одягу та взуття, військовим потрібно забезпечити себе бронижилетами, турнікетами та іншим спорядженням.

Також ми писали, що в Україні військовослужбовці отримують різні виплати залежно від місця виконання службових обов'язків. Розмір їхнього грошового забезпечення варіюється, і військові, які виконують завдання у зонах бойових дій, отримують значно більше, ніж їхні колеги, що працюють у тилу.

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