Цены на военное снаряжение для женщин в Украине — сколько стоит собраться на фронт

Командир минометного взвода Ольга Бигар. Фото: Вооруженные Силы Украины

Сегодня женщины на фронте стали обычным явлением, однако перед отправкой на войну, как и мужчинам, им необходимо обеспечить себя важными вещами. Кроме обязательной амуниции, предоставляемой армией, военнослужащие часто тратят собственные средства на дополнительную экипировку, чтобы быть готовыми к любым вызовам.

О том, сколько примерно стоит необходимое снаряжение для женщин, рассказали Finance.ua.

Читайте также:

Сколько стоит собраться на войну женщине

В Украине женщины с медицинским образованием обязаны становиться на военный учет, в то время как другие могут присоединиться к службе по собственному желанию. Однако значительное количество украинок добровольно выбрало путь защитниц.

Для женщин, отправляющихся на фронт, необходимо учитывать, что женская военная форма имеет важные отличия от мужской. Стандартная мужская форма часто не подходит женщинам из-за отличий в анатомии и физиологии, поэтому важно обеспечить их специальной женской формой.

Также следует отметить, что военная обувь для женщин редко представлена во всех размерах на складах, что может осложнить поиск соответствующего размера.

Что нужно купить военнослужащим для фронта в Украине. Источник: скриншот

Приблизительно это стоит 14 400 грн.

Особое внимание следует уделить комплекту средств гигиены. В него следует включить:

Увлажняющий крем.

Бальзам для губ.

Прокладки, тампоны или менструальные чаши.

Сухой душ.

Сухой шампунь.

Влажные и сухие салфетки.

Индивидуальные средства, такие как линзы или пилюли.

Таблетки от молочницы и цистита.

Цена такого набора стоит от 500 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, мы уже рассказывали, сколько стоит собраться на фронт мужчинам. Кроме необходимой одежды и обуви, военным нужно обеспечить себя бронежилетами, турникетами и другим снаряжением.

Также мы писали, что в Украине военнослужащие получают разные выплаты в зависимости от места исполнения служебных обязанностей. Размер их денежного довольствия варьируется, и военные, выполняющие задачи в зонах боевых действий, получают значительно больше, чем их коллеги, работающие в тылу.