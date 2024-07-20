Зарплати військових в тилу — скільки платять в Україні

Військовослужбовці на полях Харківської області. Фото: УНІАН

В Україні військовослужбовці отримують різні виплати залежно від місця виконання службових обов'язків. Розмір їхнього грошового забезпечення варіюється, і військові, які виконують завдання у зонах бойових дій, отримують значно більше, ніж їхні колеги, що працюють у тилу.

Це передбачається наказом Міністерства оборони України №566 "Про затвердження Змін до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам".

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Які виплати отримують військові

Згідно з наказом, найменший розмір грошової винагороди в Україні передбачено для мобілізованих, які проходять службу в тилу та не перебувають у зоні бойових дій. Заробітна плата військовослужбовців може варіюватися від 20 до 50 тисяч гривень, залежно від місця виконання службових обов'язків.

Кому платять 50 тисяч гривень

Військовослужбовці, які виконують спеціальні завдання в командуванні та штабах поза зонами бойових дій, можуть розраховувати на грошову винагороду в розмірі 50 тисяч гривень. Це також стосується тих, хто керує військовими частинами та підрозділами на передовій.

Таку ж суму можуть отримувати військовослужбовці, що командують підрозділами, які безпосередньо беруть участь у бойових діях.

Скільки платять військовим у тилу

Військові, що виконують спеціальні завдання, такі як розмінування вибухонебезпечних об’єктів поза районами бойових дій, можуть отримувати до 30 тисяч гривень. Наприклад, командир взводу, який не бере участі в бойових діях, має грошове забезпечення у розмірі 28 229 гривень.

Мобілізовані, які служать у тилу і не перебувають у зоні бойових дій, можуть розраховувати на виплати розміром 20 тисяч гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсія військовослужбовців визначається на загальних підставах, враховуючи стаж та розмір заробітної плати. Мінімальна пенсія учасника бойових дій з усіма доплатами становить 4 958 гривень, згідно з постановою Кабінету Міністрів України.

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