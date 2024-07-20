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Зарплаты военнослужащих в Украине — сколько получают военные в тылу

20 июля 2024 18:38
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Зарплаты военных в тылу — сколько платят в Украине
Военнослужащие в Харьковской области. Фото: УНІАН
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В Украине военнослужащие получают разные выплаты в зависимости от места исполнения служебных обязанностей. Размер их денежного довольствия варьируется, и военные, выполняющие задачи в зонах боевых действий, получают значительно больше, чем их коллеги, работающие в тылу.

Это предусматривается приказом Министерства обороны Украины №566 "Об утверждении Изменений в Порядок выплаты денежного довольствия военнослужащим Вооруженных Сил Украины и некоторым другим лицам".

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Какие выплаты получают военные

Согласно приказу, минимальный размер денежного вознаграждения в Украине предусмотрен для мобилизованных, которые проходят службу в тылу и не находятся в зоне боевых действий. Заработная плата военнослужащих может варьироваться от 20 до 50 тысяч гривен в зависимости от места исполнения служебных обязанностей.

Кому платят 50 тысяч гривен

Военнослужащие, выполняющие специальные задания в командовании и штабах вне зон боевых действий, могут рассчитывать на денежное вознаграждение в размере 50 тысяч гривен. Это также касается тех, кто управляет воинскими частями и подразделениями на передовой.

Такую же сумму могут получать военнослужащие, командующие подразделениями, непосредственно участвующими в боевых действиях.

Сколько платят военным в тылу

Военные, выполняющие специальные задачи, такие как разминирование взрывоопасных объектов вне районов боевых действий, могут получать до 30 тысяч гривен. Например, командир взвода, не участвующий в боевых действиях, имеет денежное довольствие в размере 28 229 гривен.

Мобилизированные, которые служат в тылу и не находятся в зоне боевых действий, могут рассчитывать на выплаты в размере 20 тысяч гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсия военнослужащих определяется на общих основаниях, учитывая стаж и размер заработной платы. Минимальная пенсия участника боевых действий со всеми доплатами составляет 4 958 гривен, согласно постановлению Кабинета Министров Украины.

Мы также писали, что украинские военные имеют право на денежную помощь на оздоровление в течение года. Известно, кто и как может получить так называемую "13-ю зарплату".

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