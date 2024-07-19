Гроші для військових — хто може отримати 13 зарплату у 2024 році

Гроші у руках військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українські військові мають право на грошову допомогу "на оздоровлення" протягом року. Відомо, хто і як може отримати так звану "13 зарплату".

Про це повідомила автор юридичного блогу Анастасія Володєнкова.

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Як зазначається, українське законодавство гарантує надання військовослужбовцям матеріальної допомоги на оздоровлення, так звані "оздоровчі виплати".

Такий вид виплат надають всім військовослужбовцям, крім бійців строкової військової служби, один раз на рік. При цьому розмір такої допомоги для всіх різний, адже дорівнює сумі індивідуального грошового забезпечення.

Право на отримання виплати мають військовослужбовці:

офіцерського складу;

особи рядового;

сержантського та старшинського складу.

Допомогу можуть отримати ті військовослужбовці, котрі отримали право на щорічну основну відпустку.

Як отримати додаткову виплату

За словами експертки, оздоровчі є фактично "відпускними" в цивільному житті. Для цього бійцям треба написати рапорт на отримання. При цьому армієць може зробити це у зручний для себе час.

"Це може бути протягом календарного року: в будь-який день, будь-який період часу. Єдине, що мало хто з військових знає, ці оздоровчі можуть надаватися окремо від відпустки. Тобто не обов’язково їхати у відпустку, щоб отримати оздоровчі", — пояснила Володєнкова.

Рапорт, відповідно до статуту, потрібно подати своєму командиру і дочекатися надходження коштів.

Відповідне питання з термінами не врегульоване. Практично це залежить від того, коли Департамент фінансів здійснить перерахунок коштів у частини. Як правило, оздоровчих не доводиться чекати надто довго, це не є матеріальною допомогою, яку виплачують під кінець року.

Кошти надсилають на картку, куди надходить грошове забезпечення військовослужбовця. І це буде окреме від зарплати нарахування.

При цьому держава має виплатити оздоровчі кошти незалежно від того, йде військовий у відпустку, чи ні.

Таким чином, у кожного бійця є право на отримання фактично 13-ї заробітної плати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, учасники АТО та учасники бойових дій (УБД) мають перелік пільг від держави. Але і їхні діти теж мають свої особливі права та підтримку з бюджету, наприклад, при зарахуванні у вищі навчальні заклади.

Також ми писали, що ветерани та члени їхніх родин відтепер можуть отримати субсидії за спрощеною процедурою завдяки новому експериментальному проєкту.