Деньги для военных — кто может получить 13 зарплату в 2024 году

Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские военные имеют право на денежное пособие "на оздоровление" в течение года. Известно, кто и как может получить так называемую "13 зарплату".

Об этом сообщила автор юридического блога Анастасия Володенкова.

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Как отмечается, украинское законодательство гарантирует предоставление военнослужащим материальной помощи на оздоровление, так называемые "оздоровительные выплаты".

Такой вид выплат предоставляется всем военнослужащим, кроме бойцов срочной военной службы, один раз в год. При этом размер такого пособия для всех разный, ведь равен сумме индивидуального денежного довольствия.

Право на получение выплаты имеют военнослужащие:

офицерского состава;

лица рядового;

сержантского и старшинского состава.

Помощь могут получить те военнослужащие, которые получили право на ежегодный основной отпуск.

Как получить дополнительную выплату

По словам эксперта, оздоровительные являются фактически "отпускными" в гражданской жизни. Для этого бойцам нужно написать рапорт на получение. При этом армеец может сделать это в удобное для себя время.

"Это может быть в течение календарного года: в любой день, любой период времени. Единственное, что немногие из военных знают, эти оздоровительные могут предоставляться отдельно от отпуска. То есть не обязательно ехать в отпуск, чтобы получить оздоровительные", — объяснила Володенкова.

Рапорт, согласно уставу, следует подать своему командиру и дождаться поступления средств.

Соответствующий вопрос с терминами не урегулирован. Практически это зависит от того, когда Департамент финансов произведет перерасчет средств в части. Как правило, оздоровительных не приходится ждать слишком долго, это не является материальной помощью, которую выплачивают к концу года.

Средства присылают на карту, куда поступает денежное довольствие военнослужащего. И это будет отдельное от зарплаты начисление.

При этом государство должно выплатить оздоровительные средства независимо от того, идет ли военный в отпуск или нет.

Таким образом, у каждого бойца есть право на получение фактически 13-й заработной платы.

Что еще стоит знать

Напомним, у участников АТО и участников боевых действий (УБД) есть перечень льгот от государства. Но и у их детей тоже есть свои особые права и поддержка из бюджета, например, при зачислении в высшие учебные заведения.

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