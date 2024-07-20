Підвищення пенсій військовим — які виплати можна отримати в Україні

Гроші у руках військового. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсія військовослужбовців визначається на загальних підставах, враховуючи стаж та розмір заробітної плати. Мінімальна пенсія учасника бойових дій з усіма доплатами становить 4 958 гривень, згідно з постановою Кабінету Міністрів України.

Про це йдеться на порталі Соціального забезпечення та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.

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Як розраховують пенсії військовим

Пенсії військовослужбовців підвищуються після досягнення встановленої законом вислуги років.

Закон України "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" регламентує види пенсійного забезпечення:

Військовослужбовці (крім строковиків), які мають вислугу років у військовій службі, органах внутрішніх справ, Національній поліції, Державній службі спеціального зв’язку та інших службах, мають право на довічну пенсію за вислугу років.

Військовослужбовці та інші особи, які отримали інвалідність за умов, передбачених законом, мають право на пенсію по інвалідності.

Пенсії за вислугу років

Пенсії за вислугу років призначаються військовослужбовцям та іншим особам, визначеним законом, у таких розмірах:

За вислугу 20 років — 50% грошового забезпечення, а для звільнених за віком або здоров’ям — 55%, з додатковими 3% за кожний рік понад 20.

За страховий стаж 25 років, включаючи 12 років військової служби, — 50%, з додатковими 1% за кожний рік понад 25.

Звільненим у зв'язку з реформуванням ЗСУ — 50% грошового забезпечення за 20 років, з додатковими 3% за кожний рік понад 20, до 65%.

Зверніть увагу! Максимальна пенсія, розрахована за цією статтею, не може перевищувати 70% відповідних сум грошового забезпечення. Для учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС з категорії 1 цей показник становить 100%, для категорії 2 — 95%.

Пенсії для осіб з інвалідністю

Мінімальні пенсійні виплати для осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни, становлять:

І група — від 15 347 гривень;

ІІ група — від 12 396 гривень;

ІІІ група — від 8 500 гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, українські військові мають право на грошову допомогу "на оздоровлення" протягом року. Відомо, хто і як може отримати так звану "13-ту зарплату".

Ми також писали, що учасники АТО та учасники бойових дій (УБД) мають перелік пільг від держави. Але і їхні діти теж мають свої особливі права та підтримку з бюджету, наприклад при зарахуванні до вищих навчальних закладів.