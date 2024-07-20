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Пенсии военных — кто может получить наибольшие выплаты в Украине

20 июля 2024 17:23
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Повышение пенсий военным — какие выплаты можно получить в Украине
Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Пенсия военнослужащих определяется на общих основаниях, учитывая стаж и размер заработной платы. Минимальная пенсия участника боевых действий со всеми доплатами составляет 4 958 гривен, согласно постановлению Кабинета Министров Украины.

Об этом говорится на портале Социального обеспечения и поддержки военнослужащих и членов их семей.

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Как рассчитывают пенсии военным

Пенсии военнослужащих повышаются по достижении установленной законом выслуги лет.

Закон Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы и некоторых других лиц" регламентирует виды пенсионного обеспечения:

  • Военнослужащие (кроме срочников), имеющие выслугу лет в военной службе, органах внутренних дел, Национальной полиции, Государственной службе специальной связи и других службах, имеют право на пожизненную пенсию за выслугу лет.
  • Военнослужащие и другие лица, получившие инвалидность в условиях, предусмотренных законом, имеют право на пенсию по инвалидности.

Пенсии за выслугу лет

Пенсии за выслугу лет назначаются военнослужащим и другим лицам, определенным законом, в следующих размерах:

  • За выслугу 20 лет — 50% денежного довольствия, а для уволенных по возрасту или здоровью — 55%, с дополнительными 3% за каждый год свыше 20.
  • За страховой стаж 25 лет, включая 12 лет военной службы, — 50%, с дополнительными 1% за каждый год более 25.
  • Уволенным в связи с реформированием ВСУ — 50% денежного довольствия за 20 лет, с дополнительными 3% за каждый год свыше 20, до 65%.

Обратите внимание! Максимальная пенсия, рассчитанная по настоящей статье, не может превышать 70% соответствующих сумм денежного довольствия. Для участников ликвидации последствий аварии на ЧАЭС из категории 1 этот показатель составляет 100%, для категории 2 — 95%.

Пенсии для лиц с инвалидностью

Минимальные пенсионные выплаты для лиц, получивших инвалидность в результате войны, составляют:

  • I группа — от 15 347 гривен;
  • ІІ группа — от 12 396 гривен;
  • ІІІ группа — от 8 500 гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, украинские военные имеют право на денежную помощь "на оздоровление" в течение года. Известно, кто и как может получить так называемую "13-ю зарплату".

Мы также писали, что у участников АТО и участников боевых действий (УБД) есть перечень льгот от государства. Но и их дети тоже имеют свои особые права и поддержку из бюджета, например, при зачислении в высшие учебные заведения.

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