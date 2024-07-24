Ціни на екіп в Україні — скільки коштує зібратись на війну

Військовий одяг. Фото: PLATFOR.MA

Зібратися на фронт — завдання не лише для армії. Окрім обов’язкової амуніції, виданої у війську, військовослужбовці змушені витрачати власні кошти на додаткове екіпірування.

Про те, скільки приблизно це буде коштувати, розповіли Finance.ua.

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Ціни на одяг та взуття

Комплектація військового спорядження залежить від сезону. У весняно-літній період до базового комплекту входять штани, тактичні кросівки, футболка і особлива тактична сорочка-гольф, відома як убакс.

Взимку до цього додаються берці, флісова кофта, кітель або куртка, спеціальні шкарпетки, а також шапка, кепка, рукавиці, панамка, термобілизна та балаклава.

Ціни на спорядження залежать від багатьох факторів: бренду, місця виробництва, попиту та способу доставки до України, тому вони можуть значно варіюватися.

Скільки коштує військовий одяг та взуття в Україні. Джерело: скриншот

Отже, приблизно на одяг та взуття військовому потрібно від 19 500 до 35 300 грн.

Скільки коштує додаткове спорядження

Зброю бійцям забезпечує держава, але є ще безліч речей, які не менш важливі на фронті. Серед них — бронежилети, рації, турнікети, тепловізори.

Вартість захисного спорядження. Джерело: скриншот

Все це буде коштувати близько 60 500 грн.

Важливо зазначити, що ці таблиці є доволі узагальненими. Рекомендується в кожному конкретному випадку детальніше досліджувати інформацію про бренд чи товар, який плануєте придбати.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Збройних силах України відсутнє таке поняття, як заробітна плата. Військовим виплачують грошове забезпечення, розмір якого залежить від цілої низки чинників.

Ми також писали, що в Україні військовослужбовці отримують різні виплати залежно від місця виконання службових обов'язків. Розмір їхнього грошового забезпечення варіюється, і військові, які виконують завдання у зонах бойових дій, отримують значно більше, ніж їхні колеги, що працюють у тилу.