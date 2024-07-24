Ціни на екіп в Україні — скільки коштує зібратись на війну

Скільки коштує екіпірування на фронт — ціни на одяг, взуття та захист
Зібратися на фронт — завдання не лише для армії. Окрім обов’язкової амуніції, виданої у війську, військовослужбовці змушені витрачати власні кошти на додаткове екіпірування.
Про те, скільки приблизно це буде коштувати, розповіли Finance.ua.
Ціни на одяг та взуття
Комплектація військового спорядження залежить від сезону. У весняно-літній період до базового комплекту входять штани, тактичні кросівки, футболка і особлива тактична сорочка-гольф, відома як убакс.
Взимку до цього додаються берці, флісова кофта, кітель або куртка, спеціальні шкарпетки, а також шапка, кепка, рукавиці, панамка, термобілизна та балаклава.
Ціни на спорядження залежать від багатьох факторів: бренду, місця виробництва, попиту та способу доставки до України, тому вони можуть значно варіюватися.
Отже, приблизно на одяг та взуття військовому потрібно від 19 500 до 35 300 грн.
Скільки коштує додаткове спорядження
Зброю бійцям забезпечує держава, але є ще безліч речей, які не менш важливі на фронті. Серед них — бронежилети, рації, турнікети, тепловізори.
Все це буде коштувати близько 60 500 грн.
Важливо зазначити, що ці таблиці є доволі узагальненими. Рекомендується в кожному конкретному випадку детальніше досліджувати інформацію про бренд чи товар, який плануєте придбати.
Що ще треба знати
Нагадаємо, в Збройних силах України відсутнє таке поняття, як заробітна плата. Військовим виплачують грошове забезпечення, розмір якого залежить від цілої низки чинників.
Ми також писали, що в Україні військовослужбовці отримують різні виплати залежно від місця виконання службових обов'язків. Розмір їхнього грошового забезпечення варіюється, і військові, які виконують завдання у зонах бойових дій, отримують значно більше, ніж їхні колеги, що працюють у тилу.
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