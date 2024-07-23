Грошові виплати військовим — від чого воно залежить

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE

В Збройних силах України відсутнє таке поняття, як заробітна плата. Військовим виплачують грошове забезпечення, розмір якого залежить від цілої низки чинників.

Як регулюється розмір грошового забезпечення розповідає АрміяInform.

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Що таке грошове забезпечення

Грошові виплати військовослужбовцям регламентуються наказом Міністерства оборони № 260. Згідно з документом є щомісячні основні та додаткові види грошового забезпечення. Окрім того, є одноразові додаткові виплати.

Основні види грошового забезпечення передбачають:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавки за вислугу років.

Це є базова основа, яка виплачується обов'язково. Мінімальний розмір для 2024 року — 20 130 гривень.

Окрім того, існують щомісячні додаткові види грошового забезпечення, які залежать від специфіки служби. Наприклад, додаткові надбавки за службу в ССО.

Грошове забезпечення нараховується з того моменту, коли ТЦК відправив військовозобов'язаного на місце служби або у тренувальний центр.

Виплачується грошове забезпечення щомісяця одним нарахуванням. Тобто немає таких понять, як аванс та основна виплата.

"Бойові" виплати під час воєнного стану

На період воєнного стану також впроваджено додаткову винагороду військовим розмір якої може коливатися від 30 до 100 тисяч гривень на місяць. Винагороди виплачуються за наступним принципом:

військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях на передових позиціях отримують 100 тисяч гривень;

військовослужбовці, які виконують бойові завдання згідно з бойовими наказами, отримують 30 тисяч;

Військові, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що здійснюють оперативне управління підрозділами отримують 50 тисяч гривень.

При цьому варто пам'ятати, що така винагорода виплачується пропорційно до часу перебування на передовій, або виконання бойових завдань.

Коли грошове забезпечення не виплачують

Є випадки, коли грошове забезпечення не виплачують. Зокрема:

коли військовослужбовець йде у відпустку, щодо якої, не передбачено збереження грошового забезпечення;

якщо військовослужбовець перебуває на лікуванні понад встановлені чинним законодавством строки;

якщо військовослужбовець не перебуває на службі без поважних причин одну добу і більше;

якщо військовослужбовець самовільно залишив військову частину.

Варто зазначити, що грошове забезпечення не виплачують за час тримання військовослужбовця під вартою чи цілодобовим домашнім арештом.

Нагадаємо, в Україні військовослужбовці отримують різні виплати залежно від місця виконання службових обов'язків. Розмір їхнього грошового забезпечення варіюється, і військові, які виконують завдання у зонах бойових дій, отримують значно більше, ніж їхні колеги, що працюють у тилу.

Ми також писали, що під час мобілізації в Україні людина може укласти контракт для служби у Збройних силах, якщо вона відповідає всім установленим вимогам. Відома сума одноразової виплати після першого укладення контракту в ЗСУ.