Денежные выплаты военным – от чего оно зависит

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE

В Вооруженных силах Украины отсутствует такое понятие, как заработная плата. Военным выплачивают денежное довольствие, размер которого зависит от целого ряда факторов.

Как регулируется размер денежного довольствия, рассказывает АрмияInform.

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Что такое денежное довольствие

Денежные выплаты военнослужащим регламентируются приказом Министерства обороны №260. Согласно документу есть ежемесячные основные и дополнительные виды денежного довольствия. Кроме того, есть единовременные дополнительные выплаты.

Основные виды денежного довольствия предусматривают:

должностной оклад;

оклад по воинскому званию;

надбавки за выслугу лет.

Это базовая основа, которая выплачивается обязательно. Минимальный размер для 2024 года — 20 130 гривен.

Кроме того, существуют ежемесячные дополнительные виды денежного довольствия, зависящие от специфики службы. К примеру, дополнительные надбавки за службу в ССО.

Денежное довольствие начисляется с того момента, когда ТЦК отправил военнообязанного на место службы или в тренировочный центр.

Выплачивается денежное довольствие ежемесячно одним начислением. То есть нет таких понятий, как аванс и основная выплата.

"Боевые" выплаты во время военного положения

На период военного положения также внедрено дополнительное вознаграждение военным размер которого может колебаться от 30 до 100 тысяч гривен в месяц. Вознаграждения выплачиваются по следующему принципу:

военнослужащие, непосредственно участвующие в боевых действиях на передовых позициях, получают 100 тысяч гривен;

военнослужащие, выполняющие боевые задания согласно боевым приказам, получают 30 тысяч;

военные, выполняющие боевые задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, осуществляющих оперативное управление подразделениями, получают 50 тысяч гривен.

При этом следует помнить, что такое вознаграждение выплачивается пропорционально времени пребывания на передовой или выполнению боевых задач.

Когда денежное довольствие не выплачивают

Есть случаи, когда денежное довольствие не выплачивают. В частности:

когда военнослужащий уходит в отпуск, относительно которого не предусмотрено сохранение денежного довольствия;

если военнослужащий находится на лечении сверх установленных действующим законодательством сроков;

если военнослужащий не находится на службе без уважительных причин одни сутки и более;

если военнослужащий самовольно покинул воинскую часть.

Следует отметить, что денежное довольствие не выплачивается за время содержания военнослужащего под стражей или круглосуточным домашним арестом.

Напомним, в Украине военнослужащие получают разные выплаты в зависимости от места исполнения служебных обязанностей. Размер их денежного довольствия варьируется, и военные, выполняющие задачи в зонах боевых действий, получают значительно больше, чем их коллеги, работающие в тылу.

Мы также писали, что при мобилизации в Украине человек может заключить контракт для службы в Вооруженных силах, если он отвечает всем установленным требованиям. Известна сумма единовременной выплаты после первого заключения контракта в ВСУ.