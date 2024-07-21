Доплати військовослужбовцям — скільки платять захисникам України

Українські гривні в руках. Фото: Armyinform

В Україні для військовослужбовців передбачено шість видів грошової винагороди, розмір якої залежить від кількох чинників. Додаткова винагорода нараховується щомісячно та пропорційно часу, витраченому на виконання бойових завдань.

Про те, які види доплат можуть отримати військовослужбовці в Україні, розповіла заступниця міністра оборони України Наталія Калмикова в інтерв'ю Укрінформ.

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Які доплати можуть отримати військові

100 000 грн

Перший вид додаткової винагороди передбачає виплату у розмірі 100 тисяч гривень для військових, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або перебувають у районах активних бойових дій.

"Також така виплата зберігається для сімей полонених, зниклих безвісти та за час лікування після отримання поранень, травм, контузій пов’язаних із захистом Батьківщини", — додала Калмикова.

50 000 грн

Другий вид додаткової винагороди становить 50 тисяч гривень і надається військовослужбовцям, які виконують бойові завдання у складі органів військового управління, штабів угруповань військ або тактичних груп до пункту управління оперативно-стратегічного угруповання військ.

Це можливо навіть поза районами бойових дій, якщо даний пункт здійснює оперативне управління військовими частинами, що ведуть бойові дії на лінії фронту, включаючи підрозділи першого ешелону оборони або наступу до батальйону. Перелік таких органів затверджується Головнокомандувачем або начальником Генерального штабу ЗСУ.

30 000 грн

Третій вид винагороди становить 30 тисяч гривень і виплачується військовослужбовцям, які виконують бойові або спеціальні завдання відповідно до бойових наказів протягом дії воєнного стану.

Це стосується:

військовослужбовців, які діють у складі угруповань військ Сил оборони держави, резерву Головнокомандувача Збройних Сил України Сил оборони держави, розгорнутих пунктів управління Генерального штабу Збройних Сил України, які здійснюють управління діючими угрупованнями військ (сил);

з протиповітряного прикриття та наземної оборони об’єктів критичної інфраструктури згідно з бойовими розпорядженнями;

зі всебічного забезпечення діючих угруповань військ Сил оборони держави безпосередньо в районах ведення бойових дій згідно з бойовими логістичними розпорядженнями.

70 000 грн

Четвертий вид винагороди становить 70 тисяч гривень і був введений недавно. Ця виплата, нещодавно введена Кабміном, призначена для військових на передовій. Її отримують військовослужбовці Збройних Сил, Нацгвардії, СБУ, ГУР, Держприкордонслужби, Служби спецзв’язку, Державної спеціальної служби транспорту, а також поліцейські. Виплата передбачена для захисників, які безпосередньо перебувають на лінії зіткнення з противником і виконують бойові чи спеціальні завдання в першому ешелоні оборони або наступу на відстані до ротного опорного пункту включно.

Також на цю виплату можуть розраховувати військовослужбовці, які виконують бойові завдання між позиціями Сил оборони України та агресора, на окупованих Росією територіях і навіть на території ворога. Виплата у розмірі 70 тисяч гривень має певний нюанс: вона надається за кожні 30 сумарно обчислених днів виконання завдань, а не за конкретний місяць. Це означає, що виплата здійснюється не щомісяця, а після накопичення 30 днів виконання бойових завдань.

15 000-30 000 грн

П'ятий вид винагороди коливається від 15 до 30 тисяч гривень і призначений для інструкторів у навчальних військових частинах.

2 350 грн

Останній, шостий вид винагороди становить 2 350 гривень і призначений для курсантів військових вишів.

Що ще треба знати

Нагадаємо, в Україні військовослужбовці отримують різні виплати залежно від місця виконання службових обов'язків. Розмір їхнього грошового забезпечення варіюється, і військові, які виконують завдання у зонах бойових дій, отримують значно більше, ніж їхні колеги, що працюють у тилу.

Ми також писали, що під час мобілізації в Україні людина може укласти контракт для служби у Збройних силах, якщо вона відповідає всім установленим вимогам. Відома сума одноразової виплати після першого укладення контракту в ЗСУ.