Доплаты военнослужащим — сколько платят защитникам Украины

Украинские гривны в руках. Фото: Armyinform

В Украине для военнослужащих предусмотрено шесть видов денежного вознаграждения, размер которого зависит от нескольких факторов. Дополнительное вознаграждение начисляется ежемесячно и пропорционально времени, затраченному на выполнение боевых задач.

Какие виды доплат могут получить военнослужащие в Украине, рассказала заместитель министра обороны Украины Наталья Калмыкова в интервью Укрінформ.

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100 000 грн

Первый вид дополнительного вознаграждения предусматривает выплату в размере 100 тысяч гривен для военных, непосредственно участвующих в боевых действиях или находящихся в районах активных боевых действий.

"Также такая выплата сохраняется для семей пленных, пропавших без вести и за время лечения после получения ранений, травм, контузий, связанных с защитой Родины", — добавила Калмыкова.

50 000 грн

Второй вид дополнительного вознаграждения составляет 50 тысяч гривен и предоставляется военнослужащим, выполняющим боевые задания в составе органов военного управления, штабов группировок войск или тактических групп в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск.

Это возможно даже вне районов боевых действий, если данный пункт осуществляет оперативное управление военными частями, ведущими боевые действия на линии фронта, включая подразделения первого эшелона обороны или наступления в батальон. Перечень таких органов утверждается Главнокомандующим или начальником Генерального штаба ВСУ.

30 000 грн

Третий вид вознаграждения составляет 30 тысяч гривен и выплачивается военнослужащим, выполняющим боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами в течение действия военного положения.

Это касается:

военнослужащих, действующих в составе группировок войск Сил обороны государства, резерва Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Сил обороны государства, развернутых пунктов управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины, осуществляющих управление действующими группировками войск (сил);

по противовоздушному прикрытию и наземной обороне объектов критической инфраструктуры согласно боевым распоряжениям;

по всестороннему обеспечению действующих группировок войск Сил обороны государства непосредственно в районах ведения боевых действий согласно боевым логистическим распоряжениям.

70 000 грн

Четвертый вид вознаграждения составил 70 тысяч гривен и был введен недавно. Эта выплата, недавно введенная Кабмином, предназначена для военных на передовой. Ее получают военнослужащие Вооруженных Сил, Нацгвардии, СБУ, ГУР, Госпогранслужбы, Службы спецсвязи, Государственной специальной службы транспорта, а также полицейские. Выплата предусмотрена для защитников, непосредственно находящихся на линии столкновения с противником и выполняющих боевые или специальные задания в первом эшелоне обороны или наступления на расстоянии до ротного опорного пункта включительно.

Также на эту выплату могут рассчитывать военнослужащие, выполняющие боевые задания между позициями сил обороны Украины и агрессора, на оккупированных Россией территориях и даже на территории врага. Выплата в размере 70 тысяч гривен имеет определенный нюанс: она предоставляется за каждые 30 суммарно исчисленных дней выполнения заданий, а не за конкретный месяц. Это означает, что выплата производится не ежемесячно, а после накопления 30 дней выполнения боевых заданий.

15 000-30 000 грн

Пятый вид вознаграждения колеблется от 15 до 30 тысяч гривен и предназначен для инструкторов в обучающих воинских частях.

2 350 грн

Последний, шестой вид вознаграждения составляет 2 350 гривен и предназначен для курсантов военных вузов.

Что еще нужно знать

Напомним, в Украине военнослужащие получают разные выплаты в зависимости от места исполнения служебных обязанностей. Размер их денежного довольствия варьируется, и военные, выполняющие задачи в зонах боевых действий, получают значительно больше, чем их коллеги, работающие в тылу.

Мы также писали, что при мобилизации в Украине человек может заключить контракт для службы в Вооруженных силах, если он отвечает всем установленным требованиям. Известна сумма единовременной выплаты после первого заключения контракта в ВСУ.