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Сколько стоит экипировка на фронт — цены на одежду, обувь и защиту

24 июля 2024 13:24
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Цены на экип в Украине — сколько стоит собраться на войну
Военная одежда. Фото: PLATFOR.MA
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Собраться на фронт — задача не только для армии. Кроме обязательной амуниции, выданной в армии, военнослужащие вынуждены тратить собственные средства на дополнительную экипировку.

О том, сколько примерно это будет стоить, рассказали Finance.ua.

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Цены на одежду и обувь

Комплектация военного снаряжения зависит от сезона. В весенне-летний период в базовый комплект входят штаны, тактические кроссовки, футболка и особенная тактическая рубашка-гольф, известная как убакс.

Зимой к этому прилагаются берцы, флисовая кофта, китель или куртка, специальные носки, а также шапка, кепка, варежки, панамка, термобелье и балаклава.

Цены на оборудование зависят от многих факторов: бренда, места производства, спроса и способа доставки в Украину, поэтому они могут значительно варьироваться.

Цены на одежду и обувь военных в Украине в 2024 году
Сколько стоит военная одежда и обувь в Украине. Источник: скриншот

Следовательно, примерно на военную одежду и обувь нужно от 19 500 до 35 300 грн.

Сколько стоит дополнительное снаряжение

Оружие бойцам обеспечивает государство, но есть еще множество вещей, не менее важных на фронте. Среди них — бронежилеты, рации, турникеты, тепловизоры.

Цены на дополнительный экип в Украине.
Стоимость защитного снаряжения. Источник: скриншот

Все это будет стоить около 60 500 грн.

Важно отметить, что эти таблицы достаточно обобщены. Рекомендуется в каждом конкретном случае подробнее исследовать информацию о бренде или товаре, который планируете приобрести.

Что еще нужно знать

Напомним, в Вооруженных силах Украины отсутствует такое понятие, как заработная плата. Военным выплачивают денежное довольствие, размер которого зависит от целого ряда факторов.

Мы также писали, что в Украине военнослужащие получают разные выплаты в зависимости от места исполнения служебных обязанностей. Размер их денежного довольствия варьируется, и военные, выполняющие задачи в зонах боевых действий, получают значительно больше, чем их коллеги, работающие в тылу.

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