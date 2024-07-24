Отечественная или зарубежная экипировка — какое военное снаряжение лучше и сколько оно стоит

Человек с бронежилетом. Фото: Генштаб ВСУ

Перед походом на фронт украинские военнослужащие часто докупают необходимое снаряжение — от одежды и обуви до амуниции, которая помогает им на войне. В Украине можно приобрести не только отечественную экипировку, но и зарубежную, что обеспечивает солдатам больший выбор и качество.

О том, как отличаются цены на украинское и зарубежное снаряжение, а также какую экипировку предпочитают украинские военные, рассказали Finance.ua.

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Как выбрать снаряжение украинских или зарубежных производителей

Основное требование к военной амуниции — это удобство и надежная защита бойца в опасных условиях. Именно поэтому важно выбирать действительно качественное снаряжение.

Если вы решили приобрести амуницию украинского производства, рекомендуем обращать внимание на:

наличие у производителя протоколов испытаний бронеплит и шлемов;

соответствие товара государственным (ГОСТ) и международным стандартам;

качество материалов формы и вес защитного снаряжения (лучшие производители используют инновационный материал Cordura, а для бронеплит — керамику и сталь Armox Advance).

Если вы решили выбрать зарубежное снаряжение, обращайте внимание на:

критерии качества и надежности. Выбор тактической одежды и снаряжения должен производиться от проверенных производителей с хорошей репутацией, использующих высококачественные материалы и современные технологии производства. Следует также учитывать отзывы и рекомендации от коллег и экспертов в данной области;

соответствие униформы международным и национальным стандартам качества и безопасности. Это обеспечивает прохождение необходимых испытаний на прочность, износостойкость и функциональность в экстремальных условиях.

Какие цены на украинский и зарубежный экип

По состоянию на 2024 год приобретение военной амуниции украинского производства имеет не только патриотическое значение. Компании, начавшие выпуск снаряжения после февраля 2022 года, смогли значительно расширить свой ассортимент и улучшить качество продукции. Если оценивать отечественную амуницию с точки зрения конкурентоспособности, то в некоторых аспектах она даже превосходит импортные аналоги:

украинские средства индивидуальной защиты (бронежилеты, бронеплиты, баллистические пакеты) отвечают международным стандартам;

бронеплиты и шлемы производятся из высококачественной стали Armox Advance, аналогичной западной;

амуниция проходит строгие лабораторные испытания для подтверждения класса защиты.

Таким образом, украинские производители способны предложить амуницию, которая по качеству не уступает западным образцам.

Сколько стоит украинская и американская экип в 2024 году. Источник: скриншот

Какое снаряжение выбирают украинские военные

Доброволец 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и 2-го стрелкового батальона взвода ударных дронов с позывным "Фантом" рассказал Finance.ua, что в начале службы новобранцы стремятся получить все необходимое снаряжение сразу.

"Тогда самые большие расходы, самые большие донаты, собираем военном от носков, трусов до шарфа, рукавиц, наушников. Потом есть процесс и ты знаешь, что тебе нужно, а что не нужно. От меня хвала тренинговым носкам, трусам, термобелью, фуфайкам и футболкам", — добавил он.

Военный рассказал, что покупал британскую РПС, украинскую плитоноску Real Defence (около 7 тыс. грн — Ред.), а также словацкие берцы Lowa Zephyr (около 12 тыс. грн — Ред.). Но сейчас у него уже украинские берцы Talan.

"Они очень качественные, я их люблю", — объяснил "Фантом".

Военнослужащий с позывным "Lucky Strike" воюет с самого начала полномасштабного вторжения. Он вспоминает, как покупал экипировку в самом начале, поэтому не может оценить современное состояние украинского рынка. Однако тогда, по его словам, рынок был посредственным.

"Я покупал себе итальянский бронежилет с дополнительной защитой и британскую каску. Все вместе обошлось примерно в 50 тыс. грн в то время", — рассказал военный.

"Lucky Strike" предпочитает западную экипировку, хотя признает, что сейчас в Украине также производят качественное снаряжение. Недавно он получил бронежилет украинского производства, который, по его словам, был не хуже американского.

Что еще нужно знать

Напомним, мы рассказывали, сколько стоит собраться на фронт мужчинам. Кроме необходимой одежды и обуви, военным нужно обеспечить себя бронижилетами, турникетами и другим снаряжением.

Также мы писали, сколько стоит экип для женщин. Кроме обязательной амуниции, предоставляемой войском, военнослужащие часто тратят собственные средства на дополнительное снаряжение, чтобы быть готовыми к любым вызовам.