Військова амуніція для мобілізованих — список та ціни

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

Незважаючи на те, що Збройні сили України забезпечують мобілізованих необхідним спорядженням, іноді військовослужбовцям доводиться докуповувати амуніцію самостійно. Часто це трапляється вже під час навчання у базових військових центрах, де інструктори радять придбати більш надійні елементи.

Про це повідомляють Новини Pro.

Читайте також:

Скільки коштує військова амуніція призовника в Україні

Інструктори та досвідчені товариші по службі звертають увагу на те, що деяке державне обладнання може бути менш надійним або незручним. Тому багато новобранців вирішують інвестувати у більш якісні елементи амуніції.

Ось актуальні ціни на найнеобхідніші елементи військового спорядження, яке призовники часто докуповують:

шолом — 15-20 тисяч гривень;

тактичні навушники — 7-15 тисяч гривень;

плитоноска з плитами — 20-40 тисяч гривень;

тепловізор — 40-60 тисяч гривень;

кевлар — 2 тисячі гривень;

захист пахової зони — 4 тисячі гривень;

пояс із балістичною вставкою — 9,5 тисячі гривень;

маскувальний костюм — 4 тисячі гривень;

рюкзак — 2 тисячі гривень;

мультитул — 1 тисяча гривень;

спальник — 1-1,5 тисячі гривень.

Через повномасштабну війну базову підготовку для новобранців скоротили до 30 днів. Вона включає:

1 день для адміністративних процедур (медогляд, екіпірування, отримання зброї);

29 днів інтенсивних навчальних занять (290 годин), по 10 годин на добу. Навчання включає теорію, практику та самостійну підготовку.

Нагадаємо, в Україні мобілізованим військовослужбовцям передбачена одноразова грошова допомога під час укладення першого контракту.

Також ми повідомляли, що заробітна плата українських військовослужбовців перебуває у топі за розміром під час війни. Доплати для мобілізованих бійців на передовій у певних випадках можуть сягати понад 243 тис. гривень.