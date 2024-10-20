Военная амуниция для мобилизованных — список и цены

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

Несмотря на то, что Вооруженные силы Украины обеспечивают мобилизованных необходимым снаряжением, иногда военнослужащим приходится докупать амуницию самостоятельно. Часто это происходит уже во время учебы в базовых военных центрах, где инструкторы советуют приобрести более надежные элементы защиты.

Об этом сообщают Новости Pro.

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Инструкторы и опытные бойцы обращают внимание на то, что некоторое государственное оборудование может быть менее надежным или неудобным. Поэтому многие новобранцы решают инвестировать в более качественные элементы амуниции.

Вот актуальные цены на самые необходимые элементы военного снаряжения, которое призывники часто докупают:

шлем — 15-20 тысяч гривен;

тактические наушники — 7-15 тысяч гривен;

плитоноска с плитами — 20-40 тысяч гривен;

тепловизор — 40-60 тысяч гривен;

кевлар — 2 тысячи гривен;

защита паховой зоны — 4 тысячи гривен;

пояс с баллистической вставкой — 9,5 тысячи гривен;

маскировочный костюм — 4 тысячи гривен;

рюкзак — 2 тысячи гривен;

мультитул — 1 тысяча гривен;

спальник — 1-1,5 тысячи гривен.

Из-за полномасштабной войны базовую подготовку для новобранцев сократили до 30 дней. Она включает:

1 день для административных процедур (медосмотр, экипировка, получение оружия);

29 дней интенсивных учебных занятий (290 часов), по 10 часов в сутки. Обучение включает в себя теорию, практику и самостоятельную подготовку.

Напомним, в Украине мобилизованным военнослужащим предусмотрена единовременная денежная помощь при заключении первого контракта.

Также мы сообщали, что заработная плата украинских военнослужащих находится в топе по размеру во время войны. Доплаты для мобилизованных бойцов на передовой в некоторых случаях могут достигать более 243 тыс. гривен.