Вещественное имущество в ВСУ — что дают военным бесплатно из одежды и обуви

Выдача вещей в армии. Фото: Мілітарний

Согласно приказу Минобороны №232, военнослужащих Вооруженных сил Украины должны обеспечить вещевым имуществом. Туда входит одежда, обувь и не только.

Новини.LIVE подробно опишет, что государство должно выдать военному в ВСУ из вещей, одежды и снаряжения.

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Обеспечение вещевым имуществом военных ВСУ регламентировано приказом Минобороны № 232. Во время военного положения все категории военнослужащих должны быть обеспечены комплектом по норме №1 по категории №5, содержащим 46 позиций вещевого имущества, а также дополнительный боевой спецкомплект по норме №2.

Что дают из вещей мобилизованным

Мобилизированные в первую очередь получают единственный боевой комплект. Это комплекс предметов полевого обмундирования, обуви, снаряжения и средств индивидуальной защиты для экипировки военнослужащих.

Входящий в комплект №1

шлем (плюс три чехла);

бронежилет;

баллистические очки. Они издаются на два года.

костюм (китель и штаны) – два комплекта на два года. Также ежегодно выдают дополнительные штаны;

флиска – одна в два года;

зимние куртка и брюки – по одному виду на два года;

рубашка боевая – две в два года;

рубашка поло – две в два года;

варежки демисезонные и зимние – по паре в год;

шарф-труба летний и зимний;

фуражка;

кепи;

шапка-феска и зимняя;

панама;

спальный мешок;

каримат;

тактические перчатки;

сумка-итог для предметов личной гигиены;

ремень;

котелок;

фляга;

сиденье полевое;

транспортная и административная сумки;

футболки;

носки зимние и летние;

трусы;

по два комплекта термобелья – демисезонное и зимнее.

Чем обеспечивает из вещей государство военных зимой

Зимой по приказу №232 военным должны выдать следующие предметы:

зимняя шапка;

куртка и брюки зимние;

перчатки зимние;

шарф-труба зимний;

белье нательное и зимнее;

носки зимние;

зимние ботинки;

средства индивидуального обогрева рук, ног и тела.

Как часто военным должны давать новую форму и снаряжение

Выдача предметов вещевого имущества производится по истечении сроков ношения или эксплуатации выданных предметов.

В частности, не устанавливаются сроки вещевого имущества боевого специального комплекта для тех воинских частей, непосредственно воюющих в боевых действиях — там вещное имущество находится в эксплуатации до полного износа. Таким образом военным заменяют предметы после их непригодности к ношению использования.

Какие вещи военный должен сдать назад

Некоторое имущество ВСУ является инвентарным, так что военные должны вернуть его, например, при переводе в другую часть или увольнении с военной службы.

В частности, можно не сдавать имущество личного пользования — оно предоставляется в собственность и при увольнении не должно сдаваться обратно на вещевой склад. Это правило касается всех категорий военнослужащих.

Некоторые инвентарные предметы вещевого имущества также остаются в собственности, однако это не касается бронежилета модульного или облегченного, чехла к нему, шлема боевого баллистического с чехлом — они должны быть возвращены обратно.

Также военные могут не сдавать назад следующие предметы:

маска специальная;

балаклава;

костюм специальный летний и зимний;

костюм маскировочный специальный;

шарф-сетка маскировочный;

костюм маскировочный зимний;

костюм ветровлагозащитный демисезонный (Тип-А);

сетка противомоскитная;

наколетники и наколенники тактические боевые;

рюкзак боевой индивидуальный;

очки-маска защитные баллистические;

перчатки защитные;

гидросистема для питьевой воды

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