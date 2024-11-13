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Выдача вещевого имущества в ВСУ — что дает из вещей государство

13 ноября 2024 07:02
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Вещественное имущество в ВСУ — что дают военным бесплатно из одежды и обуви
Выдача вещей в армии. Фото: Мілітарний
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Согласно приказу Минобороны №232, военнослужащих Вооруженных сил Украины должны обеспечить вещевым имуществом. Туда входит одежда, обувь и не только.

Новини.LIVE подробно опишет, что государство должно выдать военному в ВСУ из вещей, одежды и снаряжения.

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Кто из военных имеет право на получение вещевого имущества

Обеспечение вещевым имуществом военных ВСУ регламентировано приказом Минобороны № 232. Во время военного положения все категории военнослужащих должны быть обеспечены комплектом по норме №1 по категории №5, содержащим 46 позиций вещевого имущества, а также дополнительный боевой спецкомплект по норме №2.

Что дают из вещей мобилизованным

Мобилизированные в первую очередь получают единственный боевой комплект. Это комплекс предметов полевого обмундирования, обуви, снаряжения и средств индивидуальной защиты для экипировки военнослужащих.

Входящий в комплект №1

  • шлем (плюс три чехла);
  • бронежилет;
  • баллистические очки. Они издаются на два года.
  • костюм (китель и штаны) – два комплекта на два года. Также ежегодно выдают дополнительные штаны;
  • флиска – одна в два года;
  • зимние куртка и брюки – по одному виду на два года;
  • рубашка боевая – две в два года;
  • рубашка поло – две в два года;
  • варежки демисезонные и зимние – по паре в год;
  • шарф-труба летний и зимний;
  • фуражка;
  • кепи;
  • шапка-феска и зимняя;
  • панама;
  • спальный мешок;
  • каримат;
  • тактические перчатки;
  • сумка-итог для предметов личной гигиены;
  • ремень;
  • котелок;
  • фляга;
  • сиденье полевое;
  • транспортная и административная сумки;
  • футболки;
  • носки зимние и летние;
  • трусы;
  • по два комплекта термобелья – демисезонное и зимнее.

Чем обеспечивает из вещей государство военных зимой

Зимой по приказу №232 военным должны выдать следующие предметы:

  • зимняя шапка;
  • куртка и брюки зимние;
  • перчатки зимние;
  • шарф-труба зимний;
  • белье нательное и зимнее;
  • носки зимние;
  • зимние ботинки;
  • средства индивидуального обогрева рук, ног и тела.

Как часто военным должны давать новую форму и снаряжение

Выдача предметов вещевого имущества производится по истечении сроков ношения или эксплуатации выданных предметов.

В частности, не устанавливаются сроки вещевого имущества боевого специального комплекта для тех воинских частей, непосредственно воюющих в боевых действиях — там вещное имущество находится в эксплуатации до полного износа. Таким образом военным заменяют предметы после их непригодности к ношению использования.

Какие вещи военный должен сдать назад

Некоторое имущество ВСУ является инвентарным, так что военные должны вернуть его, например, при переводе в другую часть или увольнении с военной службы.

В частности, можно не сдавать имущество личного пользования — оно предоставляется в собственность и при увольнении не должно сдаваться обратно на вещевой склад. Это правило касается всех категорий военнослужащих.

Некоторые инвентарные предметы вещевого имущества также остаются в собственности, однако это не касается бронежилета модульного или облегченного, чехла к нему, шлема боевого баллистического с чехлом — они должны быть возвращены обратно.

Также военные могут не сдавать назад следующие предметы:

  • маска специальная;
  • балаклава;
  • костюм специальный летний и зимний;
  • костюм маскировочный специальный;
  • шарф-сетка маскировочный;
  • костюм маскировочный зимний;
  • костюм ветровлагозащитный демисезонный (Тип-А);
  • сетка противомоскитная;
  • наколетники и наколенники тактические боевые;
  • рюкзак боевой индивидуальный;
  • очки-маска защитные баллистические;
  • перчатки защитные;
  • гидросистема для питьевой воды

Напомним, мы рассказывали о том, какую защиту чаще всего выбирают военные — импортную или отечественную и на что в первую очередь обратить внимание при выборе.

Также нередко военные самостоятельно покупают амуницию. Мы рассказывали, сколько стоит качественная амуниция для военного.

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