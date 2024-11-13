Вещественное имущество в ВСУ — что дают военным бесплатно из одежды и обуви

Выдача вещевого имущества в ВСУ — что дает из вещей государство
Согласно приказу Минобороны №232, военнослужащих Вооруженных сил Украины должны обеспечить вещевым имуществом. Туда входит одежда, обувь и не только.
Новини.LIVE подробно опишет, что государство должно выдать военному в ВСУ из вещей, одежды и снаряжения.
Кто из военных имеет право на получение вещевого имущества
Обеспечение вещевым имуществом военных ВСУ регламентировано приказом Минобороны № 232. Во время военного положения все категории военнослужащих должны быть обеспечены комплектом по норме №1 по категории №5, содержащим 46 позиций вещевого имущества, а также дополнительный боевой спецкомплект по норме №2.
Что дают из вещей мобилизованным
Мобилизированные в первую очередь получают единственный боевой комплект. Это комплекс предметов полевого обмундирования, обуви, снаряжения и средств индивидуальной защиты для экипировки военнослужащих.
Входящий в комплект №1
- шлем (плюс три чехла);
- бронежилет;
- баллистические очки. Они издаются на два года.
- костюм (китель и штаны) – два комплекта на два года. Также ежегодно выдают дополнительные штаны;
- флиска – одна в два года;
- зимние куртка и брюки – по одному виду на два года;
- рубашка боевая – две в два года;
- рубашка поло – две в два года;
- варежки демисезонные и зимние – по паре в год;
- шарф-труба летний и зимний;
- фуражка;
- кепи;
- шапка-феска и зимняя;
- панама;
- спальный мешок;
- каримат;
- тактические перчатки;
- сумка-итог для предметов личной гигиены;
- ремень;
- котелок;
- фляга;
- сиденье полевое;
- транспортная и административная сумки;
- футболки;
- носки зимние и летние;
- трусы;
- по два комплекта термобелья – демисезонное и зимнее.
Чем обеспечивает из вещей государство военных зимой
Зимой по приказу №232 военным должны выдать следующие предметы:
- зимняя шапка;
- куртка и брюки зимние;
- перчатки зимние;
- шарф-труба зимний;
- белье нательное и зимнее;
- носки зимние;
- зимние ботинки;
- средства индивидуального обогрева рук, ног и тела.
Как часто военным должны давать новую форму и снаряжение
Выдача предметов вещевого имущества производится по истечении сроков ношения или эксплуатации выданных предметов.
В частности, не устанавливаются сроки вещевого имущества боевого специального комплекта для тех воинских частей, непосредственно воюющих в боевых действиях — там вещное имущество находится в эксплуатации до полного износа. Таким образом военным заменяют предметы после их непригодности к ношению использования.
Какие вещи военный должен сдать назад
Некоторое имущество ВСУ является инвентарным, так что военные должны вернуть его, например, при переводе в другую часть или увольнении с военной службы.
В частности, можно не сдавать имущество личного пользования — оно предоставляется в собственность и при увольнении не должно сдаваться обратно на вещевой склад. Это правило касается всех категорий военнослужащих.
Некоторые инвентарные предметы вещевого имущества также остаются в собственности, однако это не касается бронежилета модульного или облегченного, чехла к нему, шлема боевого баллистического с чехлом — они должны быть возвращены обратно.
Также военные могут не сдавать назад следующие предметы:
- маска специальная;
- балаклава;
- костюм специальный летний и зимний;
- костюм маскировочный специальный;
- шарф-сетка маскировочный;
- костюм маскировочный зимний;
- костюм ветровлагозащитный демисезонный (Тип-А);
- сетка противомоскитная;
- наколетники и наколенники тактические боевые;
- рюкзак боевой индивидуальный;
- очки-маска защитные баллистические;
- перчатки защитные;
- гидросистема для питьевой воды
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