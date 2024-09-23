Скільки грошей може отримати поранений військовий

Гроші у кишені військового. Фото: armyinform.com.ua

Міністерство оборони України повідомило, що військові, які зазнали поранень, мають право на грошову доплату. У цьому році максимальний розмір виплати становить до 100 тисяч гривень у місяць.

Про це повідомили у пресцентрі Міноборони.

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Якщо військовослужбовець зазнав поранення на фронті і перебуває на лікуванні або ж у відпустці для лікування, то він має право щомісяця отримувати до 100 тисяч гривень додаткової грошової винагороди. Окрім того, він отримуватиме щомісячну зарплату.

Тобто в період лікування у стаціонарі чи відпустки після тяжкого поранення за захисником зберігається зарплата в розмірі за останньою посадою перед пораненням та додаткової винагороди. Ця схема діятиме незалежно від того, де перебуває підрозділ бійця (на передовій, чи в тилу).

Розмір доплати за поранення залежить від низки факторів:

кількості днів виконання бойових (спеціальних) завдань;

кількості днів лікування на стаціонарі;

перебування у відпустці після тяжкого поранення.

У випадку тяжкого поранення за кожен розмір додаткової виплати становитиме мінімум 3 225,8 гривень (залежно від кількості днів у місяці), а за повний місяць — 100 тисяч гривень.

У випадку нетяжкого поранення за кожен день лікування на стаціонарі — мінімум 3 225,80 гривень (залежно від кількості днів у місяці).

Пояснення від Міноборони

Військовий з 1 по 16 січня брав участь у бойових діях, а потім отримав нескладне поранення і з 16 по 25 січня знаходився на лікуванні. З 25 по 31 січня він був звільнений на кілька днів від виконання службових обов'язків.

В такому разі додаткова грошова допомога в лютому становитиме: 100 000/31 — 3 225,80 гривень за один день. Таким чином, 16 днів участі у бойових діях та ще 9 днів лікування — разом 80 645 гривень.

Нагадаємо, у разі загибелі військовослужбовця в Україні, його батьки та рідні мають право на отримання пенсії по втраті годувальника.

Також ми повідомляли, що діти-сироти, які втратили своїх годувальників, зокрема батьків-військовослужбовців, мають право на отримання соціальної допомоги. Ці виплати надаються навіть повнолітнім дітям до певного віку, незалежно від того, чи вони навчаються у вищих навчальних закладах чи ні.