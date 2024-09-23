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В Минобороны объяснили, на какие выплаты может рассчитывать раненый военный

23 сентября 2024 19:36
Артем Кругленко - Редактор
Сколько денег может получить раненый военный
Деньги в кармане военного. Фото: armyinform.com.ua
Артем Кругленко - Редактор

Министерство обороны Украины сообщило, что военные, которые получили ранения, имеют право на денежную доплату. В этом году максимальный размер выплаты составляет до 100 тысяч гривен в месяц.

Об этом сообщили в пресс-центре Минобороны.

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Если военнослужащий получил ранение на фронте и находится на лечении или же в отпуске для лечения, то он имеет право ежемесячно получать до 100 тысяч гривен дополнительного денежного вознаграждения. Кроме того, он будет получать ежемесячную зарплату.

То есть в период лечения в стационаре или отпуске после тяжелого ранения за защитником сохраняется зарплата в размере по последней должности перед ранением и дополнительного вознаграждения. Эта схема будет действовать независимо от того, где находится подразделение бойца (на передовой или в тылу).

Размер доплаты за ранение зависит от ряда факторов:

  • количества дней выполнения боевых (специальных) задач;
  • количества дней лечения в стационаре;
  • нахождение в отпуске после тяжелого ранения.

В случае тяжелого ранения за каждый размер дополнительной выплаты будет составлять минимум 3 225,8 гривен (в зависимости от количества дней в месяце), а за полный месяц — 100 тысяч гривен.

В случае нетяжелого ранения за каждый день лечения на стационаре минимум 3 225,80 гривен (в зависимости от количества дней в месяце).

Объяснение от Минобороны

Военный с 1 по 16 января участвовал в боевых действиях, а затем получил несложное ранение и с 16 по 25 января находился на лечении. С 25 по 31 января он был уволен на несколько дней от исполнения служебных обязанностей.

В таком случае дополнительная денежная помощь в феврале составит: 100 000/31 – 3 225,80 гривен за один день. Таким образом, 16 дней участия в боевых действиях и еще 9 дней лечения — вместе 80 645 гривен.

Напомним, в случае гибели военнослужащего в Украине его родители и родные имеют право на получение пенсии по потере кормильца.

Также мы сообщали, что дети-сироты, потерявшие своих кормильцев, в том числе родителей-военнослужащих, имеют право на получение социальной помощи. Эти выплаты предоставляются даже совершеннолетним детям до определенного возраста, независимо от того, учатся ли они в высших учебных заведениях или нет.

выплаты деньги Украина военные ранение

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