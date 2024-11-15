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Трудові пільги для УБД — на що можуть розраховувати українці

15 листопада 2024 11:04
Єлизавета Супівська - редактор
Пільги для УБД – на що мають право учасники бойових дій на роботі
Українські військові. Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Єлизавета Супівська - редактор

Учасники бойових дій (УБД) мають деякі трудові пільги та привілеї. Закон забезпечує військових із посвідченням виплатами по тимчасовій непрацездатності, а також переважним правом на робоче місце при скороченні штату.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що повинні знати УБД про належні трудові пільги.

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Пільги на роботі для учасників бойових дій

Згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", громадяни з посвідченням учасника бойових дій можуть розраховувати на фінансову виплату по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100% середньої зарплати. Стаж роботи не впливає на надання пільги, тож лікарняну відпустку УБД також оплачують на 100%.

Плюс військові зі статусом мають право використовувати дні чергової щорічної відпустки в будь-який час, а ще отримати додатковий відпочинок терміном 14 календарних днів на рік зі збереженням зарплати. Ця відпустка не залежить від відпрацьованого часу, тож навіть один повний день на роботі є підставою забезпечити працівника додатковим відпочинок на 2 тижні.

Ще одна пільга для УБД — переважне право залишитися на посаді при скороченні штату в зв’язку зі змінами в організації виробництва. Або право на робоче місце в разі ліквідації підприємства.

Окремо варто сказати про вихід на довгострокову пенсію. Відповідно до Закону "Про загальнообов'язкове пенсійне страхування" учасники бойових дій можуть за бажанням вийти на пенсію за віком, якщо виповнилося 55 років (для жінок — 50 років). Але потрібен страховий стаж: не менше 25 років — чоловікам, не менше 20 років — жінкам.

Зауважимо, під час воєнного стану за всіма мобілізованими працівниками, незалежно від наявності статусу учасника бойовий дій, зберігають робоче місце і посаду. Їм тільки не виплачують зарплату, оскільки виконання трудових обов’язків переривається.

Окрім пільг на роботі, УБД забезпечують привілеями, пов’язаними з медициною, оплатою комунальних послуг, житлом, користуванням транспортом, податками та ін.

Що ще повинні знати українці

Нагадаємо, право на пільги мають не лише УБД, але й діти та інші родичі учасників бойових дій. Наприклад, їх забезпечують можливістю здобути освіту на пільгових умовах, стипендіями та кредитами на навчання. Це гарантує Закон "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Також ми писали, що українці, пов'язані спільним побутом з учасниками бойових дій, можуть розраховувати на певні привілеї та гарантії. Зокрема на родичів поширюються житлові, комунальні, транспортні, медичні, освітні, соціальні, фінансові та інші пільги від держави.

робота військові пільги працівники УБД

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