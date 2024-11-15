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Трудовые льготы для УБД — на что могут рассчитывать украинцы

15 ноября 2024 11:04
Елизавета Супивская - редактор
Льготы для УБД – на что имеют право участники боевых действий на работе
Украинские военные. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
Елизавета Супивская - редактор

Участники боевых действий имеют некоторые трудовые льготы и привилегии. Закон обеспечивает военных с удостоверением выплатами по временной нетрудоспособности, а также преимущественным правом на рабочее место при сокращении штата.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что должны знать УБД о надлежащих трудовых льготах.

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Льготы на работе для участников боевых действий

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", граждане с удостоверением участника боевых действий могут рассчитывать на финансовую выплату по временной нетрудоспособности в размере 100% от средней зарплаты. Стаж работы не влияет на предоставление льготы, так что больничный отпуск УБД также оплачивают на 100%.

Плюс военные со статусом имеют право использовать дни очередного ежегодного отпуска в любое время, а также получить дополнительный отдых сроком на 14 календарных дней в год с сохранением зарплаты. Этот отпуск не зависит от отработанного времени, так что даже один полный день на работе является основанием обеспечить сотрудника дополнительным отдыхом на 2 недели.

Еще одна льгота для УБД — преимущественное право остаться в должности при сокращении штата в связи с изменениями в организации производства. Или право на рабочее место при ликвидации предприятия.

Отдельно следует сказать о выходе на долгосрочную пенсию. В соответствии с Законом "Об общеобязательном пенсионном страховании" участники боевых действий могут по желанию выйти на пенсию по возрасту, если исполнилось 55 лет (для женщин — 50 лет). Но нужен страховой стаж: не менее 25 лет — мужчинам, не менее 20 лет — женщинам.

Отметим, что во время военного положения за всеми мобилизованными сотрудниками, независимо от наличия статуса участника боевых действий, сохраняют рабочее место и должность. Им только не выплачивают зарплату, поскольку исполнение трудовых обязанностей прерывается.

Кроме льгот на работе УБД обеспечивают привилегиями, связанными с медициной, оплатой коммунальных услуг, жильем, пользованием транспортом, налогами и т.д.

Что еще должны знать украинцы

Напомним, право на льготы имеют не только УБД, но дети и другие родственники участников боевых действий. К примеру, их обеспечивают возможностью получить образование на льготных условиях, стипендиями и кредитами на обучение. Это гарантирует Закон "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Также мы писали, что украинцы, связанные общим бытом с участниками боевых действий, могут рассчитывать на некоторые привилегии и гарантии. В частности на родственников распространяются жилищные, коммунальные, транспортные, медицинские, образовательные, социальные, финансовые и другие льготы от государства.

работа военные льготы сотрудники УБД

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