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Пільги УБД — хто має право на безплатне паркування

7 листопада 2024 13:17
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Пільги УБД — як ветеранам безплатно паркуватися в Києві
Український ветеран у спеціально переобладнаному авто. Фото: vechirniy.kyiv.ua
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

У квітні в Києві відновили платне паркування на муніципальних паркінгах. Проте для певних категорій громадян, серед яких учасники бойових дій (УБД), зберегли пільгу — для них ці паркінги залишаються безплатними.

Про те, хто може безплатно паркуватися в Києві та як скористатися пільгою, розповідає АрміяInform.

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Хто має право безплатно паркуватися в Києві

Згідно з правилами благоустрою Києва, безплатно паркуватися в столиці можуть:

  • Спеціальні транспортні засоби з державними номерними знаками, що виконують свої службові обов'язки в зоні платного паркування (включаючи транспорт прокуратури, МВС, СБУ, пожежної охорони, швидкої допомоги, а також аварійний транспорт комунальних служб міста та інші).
  • Особи з інвалідністю, що виникла внаслідок війни, а також особи з інвалідністю з дитинства чи внаслідок загального захворювання.
  • Ветерани Другої світової війни та учасники інших локальних воєн.
  • Громадські організації осіб з інвалідністю, а також підприємства, установи та організації, які займаються соціальним захистом населення та є власниками транспортних засобів, що здійснюють перевезення осіб з інвалідністю.
  • Особи, що мають статус учасника бойових дій або прирівняні до них, а також члени сімей загиблих або померлих, хто брав участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, а також у заходах із національної безпеки і оборони України, що включають відсіч збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях.

Як УБД скористатися пільгами

Як повідомили в Київтранспарксервісі, учасникам бойових дій для безплатного паркування достатньо прикріпити в лівому нижньому куті лобового скла документ, що підтверджує право на пільгу. Це може бути копія документа, при цьому особисті дані можна замалювати.

Що ще варто знати

Нагадаємо, захисники України, які отримали статус учасника бойових дій, мають право на державні пільги. За наявності посвідчення УБД вони можуть отримати деякі послуги безплатно або зі знижкою.

Також ми писали, що дружини ветеранів бойових дій мають можливість отримати значну підтримку від держави. Відомо, де і як можна оформити пільги.

парковка Київ ветерани УБД пільги

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