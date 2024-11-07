Льготы УБД — как ветеранам бесплатно парковаться в Киеве

Украинский ветеран в специально переоборудованном автомобиле. Фото: vechirniy.kyiv.ua

В апреле в Киеве возобновили платную парковку на муниципальных паркингах. Однако для некоторых категорий граждан, среди которых участники боевых действий (УБД), сохранили льготу — для них эти парковки остаются бесплатными.

О том, кто может бесплатно парковаться в Киеве и как воспользоваться льготой, рассказывает АрміяInform.

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Кто имеет право бесплатно парковаться в Киеве

Согласно правилам благоустройства Киева, бесплатно парковаться в столице могут:

Специальные транспортные средства с государственными номерными знаками, выполняющими свои служебные обязанности в зоне платной парковки (включая транспорт прокуратуры, МВД, СБУ, пожарной охраны, скорой помощи, а также аварийный транспорт коммунальных служб и другие).

Лица с инвалидностью, возникшей в результате войны, а также лица с инвалидностью с детства или в результате общего заболевания.

Ветераны Второй мировой войны и участники других локальных войн.

Общественные организации лиц с инвалидностью, а также предприятия, учреждения и организации, занимающиеся социальной защитой населения и владельцы транспортных средств, осуществляющих перевозку лиц с инвалидностью.

Лица, имеющие статус участника боевых действий или приравненные к ним, а также члены семей погибших или умерших, участвовавших в антитеррористической операции, обеспечении ее проведения, а также в мероприятиях по национальной безопасности и обороне Украины, включающих отпор вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях.

Как УБД воспользоваться льготами

Как сообщили в Киевтранспарксервисе, участникам боевых действий для бесплатной парковки достаточно прикрепить в левом нижнем углу лобового стекла документ, подтверждающий право на льготу. Это может быть копия документа, при этом личные данные можно зарисовать.

Что еще стоит знать

Напомним, защитники Украины, получившие статус участника боевых действий, имеют право на государственные льготы. При удостоверении УБД они могут получить некоторые услуги бесплатно или со скидкой.

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