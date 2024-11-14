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Як учаснику бойових дій здобути освіту та отримувати стипендію

14 листопада 2024 05:32
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Освіта для військових — як вступити до університету та які гарантії дає держава
Військовий пише радіодиктант. Фото: соцмережі
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Учасники бойових дій та їх діти мають законне право на освіту. Які існують пільги на навчання для УБД та що потрібно для цього зробити? 

Новини.LIVE детально опише, як учасникам бойових дій здобути освіту на пільгових умовах, які суми стипендій та кредитів дають військовим на навчання.

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Який закон України гарантує право учасникам бойових дій на освіту

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" гарантує, що держава забезпечує для учасників бойових дій цільову підтримку на здобуття професійної, професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти в державних та комунальних закладах освіти. 

Які гарантії та пільги на освіту гарантує закон для УБД

  • безоплатне проживання в гуртожитку.
  • безоплатне забезпечення підручниками;
  • безоплатний доступ до мережі "Інтернет", систем баз даних у закладах освіти;
  • пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;
  • повна або часткова оплата навчання за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів;
  • соціальні стипендії;

Як учасникам бойових дій здобути освіту на бюджеті

Учасники бойових дій можуть потрапити на бюджетне місце для навчання. Проте, дуже важливо під час подачі документів попереджати приймальну комісію про наявність пільг.

Ще один нюанс — документи, які підтверджують пільгу обов'язково мають бути у державних реєстрах. У випадку, якщо вони відсутні у базі даних, то варто у заклад освіти надати оригінали таких документів, які надалі внесуть в Єдину державну електронну базу з питань освіти.

Надалі обов'язково потрібно пройти співбесіду або вступне випробування.

Гарантії на вступ на бюджетне місце для учасників бойових дій немає — пільговикам в державному замовленні виділяють лише частину з бюджетних місць. Станом на зараз квота становить 10%. Проте, більші квоти є у навчальних закладах, які були евакуйовані із зони бойових дій — до 40%. Крім того, варто враховувати що пільги на отримання освіти передбачені законом й для інших осіб — діти-сироти, ВПО, тощо.

Рейтинговий список вступників формується в окремій спеціальній послідовності, де учасники бойових дій чи їх діти не на першиз позиціях.

Переведення на бюджет для УБД під час здобуття освіти

Попри це, учасників бойових дій можуть перевести на вакантне бюджетне місце, наприклад, якщо хтось із вступників не підтвердив своє зарахування чи не надав вчасно документи. В такому випадку УБД, як пільговики, мають пріоритет на переведення. 

Чи можна не готуватися до вступу у ЗВО, якщо є пільги

Потрібно готуватися до вступу. Зокрема, якщо шанси на вступ за пільговими умовами невеликі, то варто спробувати скласти необхідні вступні іспити власними силами. Зазначимо, що евакуйовані навчальні заклади мають вищі квоти, а отже шанс вступити туди вищий. 

Кредити на освіту для УБД

Також учасники бойових дій можуть скористатися довгостроковими кредитами на освіту з пільгами. Такий кредит надають на 15 років з 3% річних. Його можна розбити на 15 платежів та погасити достроково.

Однак є варіанти, коли учасників бойових дій можуть звільнити від сплати кредиту та відсотків:

  • у разі, якщо інвалідності І групи;
  • або після навчання ви пропрацювали за здобутим фахом у держустанові в сільській місцевості.

Знижки на кредит для навчання для УБД

  • повну суму кредиту але без відсотків ви зможете оплачувати, якщо маєте одну дитину;
  • 75% кредиту — якщо у вас двоє дітей;
  • 50% кредиту — якщо у вас троє та більше дітей.

Як отримати пільговий кредит на навчання для УБД

Перш за все треба пройти вступні випробування. Надалі у приймальну комісію подається заява про те, що ви бажаєте вчитися за пільговим кредитом. Якщо приймальна комісія схвалить таке рішення, то далі обов'язково підписується угода з закладом освіти, яку потім потрібно віднести в банк. 

Стипендії для УБД під час навчання

Стипендії можуть виплачувати лише тим студентам, які навчаються на бюджет. Проте, якщо, наприклад, учасник бойових дій не має достатньо балів для отримання академічної стипендії, то може отримувати соціальну.

Суми соціальної стипендії станом на 2024 рік:

  • у закладах вищої освіти — 1180 грн;
  • у закладах фахової передвищої освіти — 890 грн;
  • у закладах професійної або професійно-технічної освіти — 450 грн.

Щоб оформити соціальну стипендію, необхідно подати заяву до адміністрації навчального закладу. До неї обов'язково треба додати копію посвідчення учасника бойових дій.

Нагадаємо, ми пояснювали хто та як ухвалює рішення про надання українським громадянам статусу "учасник бойових дій".

Також читайте, що треба робити, якщо вам відмовили у наданні статусу УБД

освіта навчання пільги УБД ЗВО українські військові

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Чим замінити дрова — ціни на вугілля та паливні брикети в Україні - 80x80

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