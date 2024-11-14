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Как участнику боевых действий получить образование и стипендию

14 ноября 2024 05:32
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Образование для военных — как поступить в университет и какие гарантии дает государство
Военный пишет радиодиктант. Фото: соцсети
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Участники боевых действий и дети имеют законное право на образование. Какие существуют льготы на обучение УБД и что нужно для этого сделать?

Новини.LIVE подробно опишет, как участникам боевых действий получить образование на льготных условиях, какие суммы стипендий и кредитов дают военным на обучение.

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Какой закон Украины гарантирует право участникам боевых действий на образование

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" гарантирует, что государство обеспечивает для участников боевых действий целевую поддержку на получение профессионального, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования в государственных и коммунальных учебных заведениях.

Какие гарантии и льготы на образование гарантирует закон для УБД

  • бесплатное проживание в общежитии.
  • бесплатное обеспечение учебниками;
  • безвозмездный доступ к сети "Интернет", системам баз данных в учебных заведениях;
  • льготные долгосрочные кредиты для получения образования;
  • полная или частичная оплата за счет средств государственного и местных бюджетов;
  • социальные стипендии;

Как участникам боевых действий получить образование на бюджете

Участники боевых действий могут попасть на бюджетное место обучения. Однако очень важно при подаче документов предупреждать приемную комиссию о наличии льгот.

Еще один нюанс — документы, подтверждающие льготу, обязательно должны быть в государственных реестрах. В случае, если они отсутствуют в базе данных, то следует в учебное заведение предоставить оригиналы таких документов, которые в дальнейшем будут внесены в Единую государственную электронную базу по вопросам образования.

В дальнейшем обязательно нужно пройти собеседование или вступительное испытание.

Гарантии на поступление на бюджетное место для участников боевых действий нет — льготникам в государственном заказе выделяют только часть бюджетных мест. На сегодня квота составляет 10%. Тем не менее, большие квоты есть в учебных заведениях, эвакуированных из зоны боевых действий — до 40%. Кроме того, следует учитывать, что льготы на получение образования предусмотрены законом и для других лиц — дети-сироты, ВПЛ и т.д.

Рейтинговый список абитуриентов формируется в отдельной специальной последовательности, где участники боевых действий или их дети не на первом месте.

Перевод на бюджет для УБД во время получения образования

Несмотря на это, участников боевых действий могут перевести на вакантное бюджетное место, например, если кто-то из поступающих не подтвердил свое зачисление или не предоставил документы вовремя. В таком случае УБД, как льготники, имеют приоритет на перевод.

Можно ли не готовиться к вступлению в ЗВО, если есть льготы

Нужно готовиться к поступлению. В частности, если шансы на поступление по льготным условиям невелики, то стоит попытаться сдать необходимые вступительные экзамены собственными силами. Отметим, что эвакуированные учебные заведения имеют более высокие квоты, а значит, шанс поступить туда выше.

Кредиты на образование для УБД

Также участники боевых действий могут пользоваться долгосрочными кредитами на образование со льготами. Такой кредит предоставляется на 15 лет с 3% годовых. Его можно разбить на 15 платежей и погасить досрочно.

Однако есть варианты, когда участников боевых действий могут освободить от уплаты кредита и процентов:

  • в случае, если инвалидности I группы;
  • или после учебы вы проработали по полученной специальности в госучреждении в сельской местности.

Скидки на кредит для обучения для УБД

  • полную сумму кредита, но без процентов вы сможете оплачивать, если у вас есть один ребенок;
  • 75% кредита – если у вас двое детей;
  • 50% кредита – если у вас трое и больше детей.

Как получить льготный кредит на обучение для УБД

Прежде всего, нужно пройти вступительные испытания. В дальнейшем в приемную комиссию подается заявление о том, что вы хотите учиться по льготному кредиту. Если приемная комиссия одобрит такое решение, то дальше обязательно подписывается соглашение с учебным заведением, которое затем нужно отнести в банк.

Стипендии для УБД во время учебы

Стипендии могут выплачиваться только студентам, которые учатся на бюджет. Однако если, например, участник боевых действий не имеет достаточно баллов для получения академической стипендии, то может получать социальную.

Суммы социальной стипендии по состоянию на 2024 год:

  • в учреждениях высшего образования — 1180 грн;
  • в учреждениях профессионального высшего образования — 890 грн;
  • в учреждениях профессионального или профессионально-технического образования — 450 грн.

Чтобы оформить социальную стипендию, необходимо подать заявление в администрацию учебного заведения. К ней обязательно нужно добавить копию удостоверения участника боевых действий.

Напомним, мы объясняли, кто и как принимает решение о предоставлении украинским гражданам статуса "участник боевых действий".

Также читайте, что нужно делать, если вам отказали в предоставлении статуса УБД.

образование учеба льготы УБД ЗВО украинские военные

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