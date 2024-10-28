Штраф за неуточнення облікових даних — як відбувається стягнення

Військовозобов'язані в однострої. Фото ілюстративне: УНІАН

На оновлення військово-облікових даних у військовозобов'язаного за законом було 60 днів. 16 липня стало кінцевим терміном, коли громадяни могли без покарання уточнити свою домашню адресу та номер телефону через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП), застосунок "Резерв+" і територіальний центр комплектування.

Про те, як відбувається стягнення штрафу за неоновлення даних у ТЦК, розповів адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак виданню "Українська Правда".

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Штрафи від ТЦК

За інформацією Міністерства оборони, штрафи накладатимуть впродовж трьох місяців з дня виявлення правопорушення, але не пізніше одного року з моменту його вчинення. Тобто, каже адвокат, виявити несвоєчасне оновлення даних можуть не одразу, але сплатити штраф все одно доведеться.

"З високою вірогідністю цей штраф випишуть. Питання тільки — коли саме, тому що це складна і довга процедура. Потрібно опрацьовувати порушення, виписувати, складати постанову про притягнення військовозобов'язаного до адміністративного правопорушення. Такий вид штрафу — це прерогатива ТЦК, і його має виписати начальник центру комплектування", — пояснює юрист.

Стягнення штрафу від ТЦК

Коли у ТЦК виявили факт порушення військового обліку, заводиться адміністративна справа і військовозобов’язаному поштою надсилають запрошення на її розгляд.

"Таке запрошення та повістка на уточнення даних — різні документи, і можуть прийти чоловіку в різний час. Якщо він не зʼявиться за викликом, то окрім штрафу за несвоєчасне оновлення, отримає ще один — за ігнорування повістки", — каже Андрій Новак.

У ТЦК людина може пояснити причину порушення і дізнатися, коли склали постанову. Це потрібно для того, щоб за потреби оскаржити покарання.

Важливо, що ТЦК мають право виносити постанови й заочно — без виклику громадянина. Постанову можуть надіслати за поштовою адресою військовозобов’язаного, яку ТЦК знайде у реєстрі "Оберіг". Сплатити встановлений штраф потрібно впродовж 10 днів.

Нагадаємо, під час звільнення військовослужбовець ЗСУ має право на одноразову компенсацію у розмірі 50% місячної зарплати. У випадку звільнення за станом здоров’я розраховується без урахування вислуги років.

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