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Компанії можуть втратити право бронювати працівників, — ЗМІ

26 жовтня 2024 21:21
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Правила бронювання працівників підприємств змінюються — що потрібно знати бізнесу
Оформлення документів у ТЦК. Фото: ХОТЦК
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

В Україні продовжується аудит критично важливих підприємств. Однак після 15 листопада компанії можуть втратити право на бронювання працівників, а сама процедура може змінитися. Також підприємства, ймовірно, зіштовхнуться з перебоями у виробництві та втратять ключових працівників.

Про це пише NV

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Статус "критично важливого для функціонування економіки" підприємство може отримати після затвердження обласною військовою адміністрацією або відповідним профільним міністерством. Ця процедура врегульована постановою Кабінету міністрів № 76, яка була ухвалена ще у січні 2023 року. Однак із початком аудиту підприємств було одразу виявлено численні порушення.

"Співрозмовник NV Бізнес, який знайомий із ситуацією з бронюванням, каже, що статус критично важливих отримали придорожні кафе та ресторани, і там бронюють по 20 кухарів. Але найбільше порушень стосуються рівня заробітної плати: коли підприємство подає документи, то вказує велику зарплату. А тільки-но отримує потрібний статус, там починають платити мінімалку. В перші дні вже виявлено близько 40 тисяч військовозобов'язаних, які заброньовані з порушеннями", — пише видання.

Поки чиновники вивчають папери, бізнес зіткнувся з проблемою, адже продовжити бронь до 15 листопада зараз неможливо.

"Підприємства побоюються, що ТЦК просто встане біля входу та мобілізує більшу частину працівників, оскільки у них завершилась дія статусу "критично важливого". Уся робота зупиниться", — розповів представник галузевої асоціації на умовах анонімності.

Влітку з такою проблемою зіткнувся Криворізький гірничо-металургійний комбінат ArcelorMittal. Там заявили про масові перевірки ТЦК біля підприємства. Внаслідок цього стався збій у роботі виробництва.

"Громадська спілка Всеукраїнський аграрний форум (ГС ВАФ) та Асоціація лізингодавців України закликали прем'єр-міністра Дениса Шмигаля розблокувати бронювання працівників цих секторів економіки. Багато бронювань, термін дії яких закінчився у жовтні, не мають технічної можливості перебронювання. Це ставить під загрозу безперервність роботи аграрних підприємств в умовах воєнного стану", — наголошує ВАФ. 

Федерація роботодавців звернулася до першої віцепрем'єрки Юлії Свириденко з проханням автоматично продовжити бронювання та відстрочки від призову на два місяці, щоб запобігти колапсу в системі.

Нагадаємо, в Україні планують змінити процес бронювання працівників критично важливих підприємств. 

Також Кабінет Міністрів України частково відновив бронювання військовозобов’язаних, зокрема для працівників критично важливих підприємств, які отримали відстрочку до 31 травня 2024 року.

Україна мобілізація українці бронювання підприємства

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