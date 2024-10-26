Процес оформлення бронювання на підприємстві. Фото: pixels.com

В Україні може змінитися процес бронювання працівників критично важливих для економіки підприємств. Право бронювати можуть відібрати у обласних військових адміністрацій, залишивши його тільки за міністерствами.

Про це йдеться у статті Forbes.

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За інформацією видання, в Україні може серйозно змінитися ситуація із бронювання від мобілізації працівників критично важливих для вітчизняної економіки підприємств.

Зокрема, у частини організацій можуть відібрати право оформлювати бронювання.

У кого відберуть право бронювати

Йдеться про обласні військові адміністрації. Це право можуть залишити лише за кількома міністерствами.

Причиною можливої появи такого рішення є скарги військових на те, що нинішній процес бронювання зриває мобілізацію і, як наслідок, б’є по боєздатності Збройних сил України.

Нагадаємо, що в Україні тимчасово призупинили послугу бронювання військовозобов'язаних працівників через застосунок "Дія". Аудит заброньованих триватиме до 15 листопада.

Додамо, ми раніше писали про труднощі з процесом бронювання, на які скаржився український бізнес.