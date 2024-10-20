Мобілізація в Україні — бронювання працівників через застосунок Дія призупинене

Застосунок "Дія". Фото: Новини.LIVE

В Україні тимчасово призупинили послугу бронювання військовозобов'язаних працівників через застосунок "Дія". Аудит заброньованих триватиме до 15 листопада.

Про це повідомив народний депутат Олександр Федієнко у Telegram у неділю, 20 жовтня.

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Бронювання через "Дію" призупинено

У застосунку "Дія" керівники підприємств, які були визнані критично важливими, могли забронювати військовозобов'язаних працівників. Проте, як повідомив нардеп, послугу було призупинено через зловживання підприємствами своїми правами.

Бронювання через "Дію" призупинено. Фото: Федієнко

За словами Федієнка, в Україні необхідно перевірити як надавалась критичність обласним військово-цивільним адміністраціям.

Він додав, що окрім цього, варто провести аудит по підприємствах, чиї "заброньовані" працівники виїхали з країни та не повернулися.

"Я думаю, що ні для кого не секрет, коли керівник підприємства залишав невелику квоту, а у разі, коли його працівника десь зупиняли представники ТЦК, одразу подавав його на бронювання", — написав Федієнко.

Нардеп зауважив, що в Україні потрібно заборонити виїзд заброньованих осіб за кордон або ж брати гарантії у керівника підприємства, що його працівник повернеться.

"Цифровізація це корисна штука, але не варто під час війни цим було зловживати", — підкреслив Федієнко.

Допис Федієнка. Фото: скриншот

Допис нардепа. Фото: скриншот

Нагадаємо, держорганам та підприємствам можуть відмовити у бронюванні від мобілізації працівника. Це можливе у тому випадку, якщо про нього немає даних в реєстрі "Оберіг".

Раніше адвокат Юрій Айвазян зазначив, що громадянин, який має статус "тимчасово непридатний", може бути заброньований на своєму підприємстві, якщо воно визнане критично важливим для економіки України.