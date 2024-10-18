Як призупинення бронювання вплине на економічну ситуацію в Україні

Військовий квиток. Фото ілюстративне: depositphotos.com

Якщо Кабмін вирішить призупинити бронювання під час мобілізації, таке рішення призведе до бюджетної та економічної кризи. У результаті Україна зазнає серйозних втрат бюджетних коштів, ослаблення економіки, дестабілізації бізнесу та кризи на продовольчому ринку.

Про це в середу, 16 жовтня, повідомило видання Forbes.

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Як відмова від бронювання вплине на економіку країни

У матеріалі зазначається, що представники бізнесу скаржаться на ігнорування деякими ТЦК постанови Кабміну №516, згідно з якою відстрочку мають автоматично продовжити на три місяці, якщо вона діяла станом на 7 травня поточного року. Через таке нехтування ухвалою уряду можуть мобілізувати працівників, які критично важливі для підприємства.

Якщо ж Кабмін вирішить зменшити відсоток тих, хто має право на бронювання, або кількість категорій, які можуть отримати бронь, це вплине на виробничий процес. Через мобілізацію висококваліфікованих фахівців країна втратить спроможність наповнювати державний бюджет, а ЗСУ отримуватиме значно менше благодійної допомоги.

Нагадаємо, адвокат пояснив, чи впливає зміна ТЦК на бронювання від мобілізації. Він зазначив, що броня зберігатиметься й після того, як військовозобов'язаний змінить місце обліку.

Також ми повідомляли, які організації мають право бронювати своїх працівників у жовтні 2024 року. Йдеться про підприємства, які критично важливі для економіки та ЗСУ.