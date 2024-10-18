Как приостановление бронирования повлияет на экономическую ситуацию в Украине

Военный билет. Фото иллюстративное: depositphotos.com

Если Кабмин решит приостановить бронирование во время мобилизации, такое решение приведет к бюджетному и экономическому кризису. В результате Украина понесет серьезные потери бюджетных средств, ослабление экономики, дестабилизацию бизнеса и кризис на продовольственном рынке.

Об этом в среду, 16 октября, сообщило издание Forbes.

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В материале отмечается, что представители бизнеса жалуются на игнорирование некоторыми ТЦК постановления Кабмина №516, согласно которому отсрочку должны автоматически продлить на три месяца, если она действовало по состоянию на 7 мая текущего года. Из-за такого пренебрежения постановлением правительства могут мобилизовать работников, критически важных для предприятия.

Если же Кабмин решит уменьшить процент имеющих право на бронирование или количество категорий, которые могут получить бронь, это повлияет на производственный процесс. Из-за мобилизации высококвалифицированных специалистов страна потеряет способность наполнять государственный бюджет, а ВСУ будет получать гораздо меньше благотворительной помощи.

Напомним, адвокат объяснил, влияет ли смена ТЦК на бронирование от мобилизации. Он отметил, что бронь будет сохраняться и после того, как военнообязанный сменит место учета.

Также мы сообщали о том, какие организации имеют право бронировать своих работников в октябре 2024 года. Речь идет о предприятиях, критически важных для экономики и ВСУ.