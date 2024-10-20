Мобилизация в Украине — бронирование работников через приложение Дія приостановлено

Приложение "Дія". Фото: Новини.LIVE

В Украине временно приостановили услугу бронирования военнообязанных работников через приложение "Дія". Аудит забронированных продлится до 15 ноября.

Об этом сообщил народный депутат Александр Федиенко в Telegram в воскресенье, 20 октября.

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Бронирование через "Дію" приостановлено

В приложении "Дія" руководители предприятий, которые были признаны критически важными, могли забронировать военнообязанных работников. Однако, как сообщил нардеп, услуга была приостановлена из-за злоупотребления предприятиями своими правами.

Бронирование через "Дію" приостановлено. Фото: Федиенко

По словам Федиенко, в Украине необходимо проверить как предоставлялась критичность областным военно-гражданским администрациям.

Он добавил, что кроме этого, следует провести аудит по предприятиям, чьи "забронированные" работники выехали из страны и не вернулись.

"Я думаю, что ни для кого не секрет, когда руководитель предприятия оставлял небольшую квоту, а в случае, когда его работника где-то останавливали представители ТЦК, сразу подавал его на бронирование", — написал Федиенко.

Нардеп отметил, что в Украине нужно запретить выезд забронированных лиц за границу или же брать гарантии у руководителя предприятия, что его работник вернется.

"Цифровизация — это полезная штука, но не стоит во время войны этим было злоупотреблять", — подчеркнул Федиенко.

Сообщение Федиенко. Фото: скриншот

Сообщение нардепа. Фото: скриншот

Госорганам и предприятиям могут отказать в бронировании от мобилизации работника. Это возможно в том случае, если о нем нет данных в реестре "Оберіг".

Ранее адвокат Юрий Айвазян отметил, что гражданин, имеющий статус "временно непригодный", может быть забронирован на своем предприятии, если оно признано критически важным для экономики Украины.