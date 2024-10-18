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Бронювання тимчасово непридатного — чи це можливо

18 жовтня 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Бронювання від мобілізації тимчасово придатних - коли це можливо
Оформлення документів в ТЦК. Фото: Вінницький ТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Громадянин, який має статус "тимчасово непридатний", має право бути заброньованим на своєму підприємстві, якщо воно є критично важливим для функціонування вітчизняної економіки. Але це можливо лише тоді, коли тимчасова непридатність не підкріплена відстрочкою.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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В Україні продовжується процес загальної мобілізації військовозобов’язаних громадян.

Частина з цих громадян має право на бронювання на робочому місці, якщо їхні роботодавці визнані критично важливими для функціонування вітчизняної економіки підприємствами.

Чи впливає тимчасова непридатність на бронювання

Як відомо, громадянин не може одночасно мати як бронювання на підприємстві, так і відстрочку від мобілізації з якоїсь причини (стан здоров’я, сімейні нюанси тощо).

Тож до юристів звернувся з питанням громадянин, який має статус "тимчасово непридатний", з питанням — чи може він бути заброньований у такій ситуації.

"У статусі тимчасово непридатного Ви мали право бути заброньованим, оскільки тимчасова непридатність строком на 2 місяці не підпадає під підстави для відстрочки відповідно до статті 23 ЗУ "Про мобілізацію", — пояснив адвокат Юрій Айвазян.

Юрист додав, що лише у випадку, якщо тимчасова непридатність стала підставою для оформлення відстрочки, бронювання працівника неможливе.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які підприємства можуть бронювати працівників у жовтні.

Додамо, ми повідомляли, чи можливим є бронювання на підприємстві студента.

ТЦК та СП відстрочка тимчасово непридатний мобілізація бронювання

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