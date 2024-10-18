Бронирование от мобилизации временно непригодных – когда это возможно

Оформление документов в ТЦК. Фото: Винницкий ТЦК

Гражданин, имеющий статус "временно непригодный", имеет право быть забронированным на своем предприятии, если оно критически важно для функционирования отечественной экономики. Но это может быть только тогда, когда временная непригодность не подкреплена отсрочкой.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

Читайте также:

Кого могут забронировать от призыва

В Украине продолжается процесс всеобщей мобилизации военнообязанных граждан.

Часть этих граждан имеет право на бронирование на рабочем месте, если их работодатели признаны критически важными для функционирования отечественной экономики предприятиями.

Влияет ли временная непригодность на бронирование

Как известно, гражданин не может одновременно иметь как бронирование на предприятии, так и отсрочку от мобилизации по какой-либо причине (состояние здоровья, семейные нюансы и т.п.).

Поэтому к юристам обратился с вопросом гражданин, имеющий статус "временно непригодный", с вопросом, может ли он быть забронирован в такой ситуации.

"В статусе временно непригодного Вы имели право быть забронированным, поскольку временная непригодность сроком 2 месяца не подпадает под основания для отсрочки в соответствии со статьей 23 ЗУ "О мобилизации", — пояснил адвокат Юрий Айвазян.

Юрист добавил, что только в случае, если временная непригодность стала основанием для оформления отсрочки, бронирование работника невозможно.

Напомним, мы ранее писали, какие предприятия могут бронировать работников в октябре.

Добавим, мы сообщали, возможно ли бронирование на предприятии студента.