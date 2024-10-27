Адвокат спростував блокування рахунків на запит ТЦК

Банкомат. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

В Україні можуть заблокувати банківські рахунки ухилянтів на запит ТЦК та СП. Арешт може бути накладений у випадку несплати штрафів.

Це прокоментував адвокат Ростислав Кравець в коментарі i-ua.tv.

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Блокування рахунків

"Велика кількість журналістів та аналітиків не розуміють, що на запит ТЦК немає ніякого блокування", — сказав він.

За словами Кравця, існує несплачений штраф, на підставі якого ТЦК готує постанову та передає до державної виконавчої служби, а остання вже накладає арешт.

Однак цю постанову можна оскаржити в судовому порядку, оскільки запитів ТЦК на блокування "не існує в природі".

"Це намагання у черговий раз спіймати хайп та демонстрація вкрай низького професіоналізму з боку тих, хто про це говорить", — пояснив адвокат.

Він вважає, що причиною блокування рахунків можуть бути брудні номери на авто чи перевищення швидкості за кермом, порушення благоустрою чи інші виконавчі провадження.

Кравець зауважив, що всі штрафи від ТЦК повинні бути скасовані, оскільки вони є незаконними згідно зі статтею 310.

"Тому всім потрібно запам’ятати — ніякого блокування на запит ТЦК не існує", — додав правозахисник.

Раніше стало відомо, чи будуть в Україні автоматичні штрафи за неотримання повістки поштою.

Також юристи пояснювали, як оскаржити в суді будь-який штраф за порушення ПДР.