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Чи будуть автоматичні штрафи за неприйняті повістки поштою

25 жовтня 2024 07:30
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Чи будуть автоматичні штрафи за неприйняті повістки поштою, відповіла юрист
Повістка військовозобов'язаним поштою в Україні. Колаж: Новини.LIVE
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Нещодавно в Україні почали розсилати повістки через "Укрпошту". Проте не всі громадяни забирають їх, через що листи із повістками повертаються до ТЦК та СП, а у людей виникає питання , чи не буде автоматичного штрафу.

Відповідь на це в інтерв'ю Главреду дала партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лідія Карплюк.

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Що сказала адвокат

За словами Лідії Карплюк, автоматичне накладання штрафу за неприйняття повістки не передбачається. Водночас вважатиметься факт належного оповіщення. І це буде незалежно від того, чи особа відмовилась від повістки або ж не отримала її з інших причин (не прийшла, не знала тощо).

"Якщо особа не з'явилася в ТЦК у визначену на порядку денному дату, після цього в ТЦК та СП формують матеріали справи про адміністративне правопорушення, і керівник ТЦК та СП наділений повноваженнями складати постанову про таке правопорушення", — зазначила адвокат.

Цю інформацію поступово оброблятимуть, і після затвердження остаточного варіанту постанови керівником ТЦК та СП, на порушника буде накладено адміністративне стягнення. Воно повинно бути застосоване впродовж трьох місяців після ухвалення рішення, але не пізніше ніж через рік з моменту виявлення правопорушення.

Далі постанову направлятимуть за адресою реєстрації, за якою офіційно має мешкати відповідна особа. Після отримання документа встановлюється 15-денний термін для добровільного виконання рішення, тобто сплати штрафу.

Громадяни України, стосовно яких винесено таку постанову, матимуть право оскаржити її в судовому порядку з різних підстав, зокрема через порушення процедури оформлення. У такому разі остаточне рішення про необхідність сплати штрафу ухвалюватиме суд.

"Якщо все-таки людина не дізналася про ухвалу, не оскаржила її в суді, не сплатила добровільно, і ухвала була передана на примусове виконання до органів державної виконавчої служби, то там відкривають виконавче провадження і накладають арешт на майно та кошти на рахунках боржника", — резюмувала Карплюк.

Нагадаємо, що у травні 2024 року в Україні набрав чинності закон про мобілізацію, згідно з яким громадяни протягом 60 днів мали оновити свої військово-облікові дані. Якщо ж військовозобов'язаний не зробив того, про що сказано у документі, доведеться сплатити штраф.

Також ми писали, що у випадку несплати штрафу, до ухилянтів можуть бути застосовані виконавчі провадження, що призведе до стягнення коштів з їхніх рахунків. Це може включати автоматичне примусове виконання через судові органи.

ТЦК та СП штраф мобілізація війна в Україні повістки

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