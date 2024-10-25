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Будут ли автоматические штрафы за непринятые повестки по почте

25 октября 2024 07:30
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Будут ли автоматически штрафы за непринятые повестки по почте, ответила юрист
Повестка военнообязанному через почту в Украине. Коллаж: Новини.LIVE
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Недавно в Украине начали рассылать повестки через "Укрпочту". Однако не все граждане забирают их, поэтому письма с повестками возвращаются в ТЦК и СП, а у людей в свою очередь возникает вопрос, не будет ли автоматического штрафа.

Ответ на это в интервью Главреду дала партнер Attorneys at Law "Leshchenko, Doroshenko & Partners" Лидия Карплюк.

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Что сказала адвокат

По словам Лидии Карплюк, автоматическое наложение штрафа за непринятие повестки не предусматривается. В то же время будет считаться факт надлежащего оповещения. И это будет независимо от того, отказалось ли лицо от повестки или не получило ее по другим причинам (не пришло, не знало и т.д.).

"Если лицо не явилось в ТЦК в определенную в повестке дня дату, после этого в ТЦК и СП формируют материалы дела об административном правонарушении, и руководитель ТЦК и СП наделен полномочиями составлять постановление о таком правонарушении", — отметила адвокат.

Данная информация будет постепенно обрабатываться, и после утверждения окончательного варианта постановления руководителем ТЦК и СП, на нарушителя будет наложено административное взыскание. Оно должно быть применено в течение трех месяцев после принятия решения, но не позднее чем через год с момента выявления правонарушения.

Далее постановление будет направляться по адресу регистрации, по которому официально должно проживать соответствующее лицо. После получения документа устанавливается 15-дневный срок для добровольного исполнения решения, то есть уплаты штрафа.

Граждане Украины, в отношении которых вынесено такое постановление, будут иметь право обжаловать его в судебном порядке по разным основаниям, в частности, из-за нарушения процедуры оформления. В таком случае окончательное решение о необходимости уплаты штрафа будет приниматься судом.

"Если все-таки человек не узнал о постановлении, не обжаловал его в суде, не оплатил добровольно, и постановление было передано на принудительное исполнение в органы государственной исполнительной службы, то там открывают исполнительное производство и накладывают арест на имущество и средства на счетах должника", — резюмировала Карплюк.

Напомним, что в мае 2024 года в Украине вступил в силу закон о мобилизации, согласно которому граждане в течение 60 дней должны были обновить свои военно-учетные данные. Если же военнообязанный не сделал того, о чем говорится в документе, придется заплатить штраф.

Также мы писали, что в случае неуплаты штрафа, к уклонистам могут быть применены исполнительные производства, что приведет к взысканию средств с их счетов. Это может включать автоматическое принудительное исполнение через судебные органы.

ТЦК и СП штраф мобилизация война в Украине повестки

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