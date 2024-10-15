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У Мін'юсті попередили ухилянтів про серйозні наслідки в разі ігнорування штрафів

15 жовтня 2024 09:35
Артем Кругленко - Редактор
У Мін'юсті пояснили, що буде після ігнорування ухилянтами штрафів
Військовозобов'язаний чоловік у територіальному центрі комплектування. Фото: КОТЦК та СП/Facebook
Артем Кругленко - Редактор

У випадку несплати штрафу, до ухилянтів можуть бути застосовані виконавчі провадження, що призведе до стягнення коштів з їхніх рахунків. Це може включати автоматичне примусове виконання через судові органи.

Про це розповіли у Мін'юсті для "Судово-юридичної газети" у вівторок, 15 жовтня.

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Після того як повістка повернеться як невручена і буде зроблена відповідна відмітка поштою, ТЦК зможе розпочати процедуру накладення штрафу.

Фактично вони стануть "заочними", оскільки постанова ТЦК має статус виконавчого документа. Якщо штраф, що варіюється від 17 до 25,5 тисяч грн, не буде сплачений добровільно, на ухилянтів можуть бути відкриті виконавчі провадження, і кошти можуть бути стягнуті з їхніх рахунків.

У Мін’юсті розповіли, що відповідно до статті 308 Кодексу про адміністративні правопорушення у випадку несплати правопорушником штрафу у строк, постанова про накладення надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

Згідно з Кодексом України про адміністративні правопорушення, штраф повинен бути сплачений не пізніше ніж через 15 днів після отримання постанови про його накладення. Якщо її оскаржують, він має бути сплачений не пізніше 15 днів з моменту повідомлення про відхилення скарги.

Згідно з Законом "Про виконавче провадження", виконання постанов ТЦК щодо накладення адміністративних стягнень, зокрема за порушення військовозобов’язаними, призовниками та резервістами правил військового обліку, а також порушень у сфері оборони, мобілізаційної підготовки та мобілізації, здійснюється відповідно до встановленого порядку.

Якщо боржник не сплачує штраф, державний виконавець вживає заходи примусового виконання, зокрема, шляхом накладення стягнення на кошти та майно боржника.

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Відповідь Мін'юсту. Фото: sud.ua
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Відповідь Мін'юсту. Фото: sud.ua
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Відповідь Мін'юсту. Фото: sud.ua

Нагадаємо, в Україні кожен військовозобов'язаний чоловік зобов'язаний стояти на військовому обліку та мати військово-обліковий документ. Для його отримання необхідно звернутися до ТЦК та СП для постановки на облік або оновлення даних. Ігнорування цієї вимоги вважається порушенням правил військового обліку.

Також українцям уже розіслали першу партію повісток поштою. Вони вважаються врученою, навіть якщо військовозобов'язаний не перевіряв свою поштову скриньку або не отримав документ. Ігнорування цієї повістки може призвести не лише до штрафу, а й до інших правових наслідків.

українці Мін'юст Україна штраф мобілізація ухилянти

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