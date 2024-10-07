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З українців стягують понад 1 тис. грн за деякі документи — кому загрожує штраф

7 жовтня 2024 10:45
Ксенія Симонова - Редактор
Штрафи за втрату документів під час війни — кому загрожує штраф до 1,7 тис. грн
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Українцям у разі втрати військового квитка загрожує адміністративна відповідальність з накладенням штрафу до 1,7 тис. гривень. Щоб його відновити, потрібно звернутися до військкомату із заявою та документами.

Про це повідомив Донецький обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

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Як діяти у разі втрати військового квитка

Як зазначають фахівці, військовий квиток виконує кілька важливих функцій. З-поміж них:

  • посвідчення особи військовослужбовця, військовозобов’язаного чи резервіста;
  • фіксування належності власника до військової служби або резерву;
  • містить дані про виконання військового обов'язку.

Як правило, документ видає ТЦК і його термін дії є безстроковим. При цьому кожен військовозобов’язаний мусить надійно зберігати військовий квиток, стежити за оновленням актуальних змін.

У разі втрати військового квитка потрібно звернутися до терцентру комплектування. Важливо це робити оперативно, адже втрата документа передбачає адміністративну відповідальність. Для відновлення військового квитка потрібно надати:

  • заяву/рапорт з поясненням причин втрати;
  • паспорт громадянина;
  • фото 3×4 см (матова);
  • пошкоджений документ (якщо є);
  • витяг з наказу про результати службового розслідування (якщо йдеться про військовослужбовця).

Військові подають документи командиру підрозділу, військовозобов'язані та резервісти — до ТЦК.

Новий квиток видають за рішенням керівника ТЦК після розгляду заяви чи рапорту.

Штрафи за втрату військового квитка

Втрата військового квитка передбачає адмінвідповідальність. За статтею 211 Кодексу про адмінправопорушення (КУпАП), за недбале зберігання військового квитка передбачаються штрафи:

  • у разі першої втрати — від 510 до 850 грн;
  • у разі повторної втрати/порушення в особливий період — від 850 до 1,7 тис. грн.

Що ще варто знати

Нагадаємо, оскільки українці часто спалюють суху траву та рослинні відходи. За такі дії передбачені адміністративні штрафи та інші санкції.

Раніше ми писали, що не всі види тонування дозволені законодавством. Недотримання правил може призвести до штрафів, а в окремих випадках — навіть до тимчасового позбавлення права керування транспортним засобом.

штрафи документи покарання ТЦК та СП військово-обліковий документ

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