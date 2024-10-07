Штрафы за потерю документов во время войны — кому грозит штраф до 1,7 тыс. грн

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинцам в случае утери военного билета грозит административная ответственность с наложением штрафа до 1,7 тыс. гривен. Чтобы его восстановить, нужно обратиться в военкомат с заявлением и документами.

Об этом сообщил Донецкий областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

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Как действовать в случае потери военного билета

Как отмечают специалисты, военный билет выполняет несколько важных функций. Среди них:

удостоверение личности военнослужащего, военнообязанного или резервиста;

фиксирование принадлежности владельца к военной службе или резерву;

содержит данные об исполнении воинского долга.

Как правило, документ выдает ТЦК и его срок действия бессрочен. При этом каждый военнообязанный должен надежно хранить военный билет, следить за обновлением актуальных изменений.

В случае потери военного билета следует обратиться в терцентр комплектования. Важно это делать оперативно, потому что потеря документа предполагает административную ответственность. Для восстановления военного билета необходимо предоставить:

заявление/рапорт с объяснением причин утраты;

паспорт гражданина;

фото 3×4 см (матовая);

поврежденный документ (если есть);

выписка из приказа о результатах служебного расследования (если речь идет о военнослужащем).

Военные представляют документы командиру подразделения, военнообязанные и резервисты — в ТЦК.

Новый билет выдается по решению руководителя ТЦК после рассмотрения заявления или рапорта.

Штрафы за потерю военного билета

Утрата военного билета предполагает админответственность. По статье 211 Кодекса об админправонарушениях (КУоАП), за небрежное хранение военного билета предусматриваются штрафы:

в случае первой потери — от 510 до 850 грн;

в случае повторной потери/нарушения в особый период — от 850 до 1,7 тыс. грн.

Что еще стоит знать

Напомним, поскольку украинцы часто сжигают сухую траву и растительные отходы. За такие действия предусмотрены административные штрафы и другие санкции.

Ранее мы писали, что не все виды тонировки разрешены законодательством. Несоблюдение правил может привести к штрафам, а в отдельных случаях даже к временному лишению права управления транспортным средством.