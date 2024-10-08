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Чи буде штраф, якщо чоловік не отримав повістку поштою, але її надіслали

8 жовтня 2024 06:35
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Що буде, якщо не отримати повістку поштою — пояснення юриста
Повістки поштою. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Українцям вже розіслали першу партію повісток поштою. Врученою вона вважається, навіть якщо військовозобов'язаний не заглядав у поштову скриньку або не отримав документ. Ігнорування можуть призвести не лише до штрафу. 

Що очікує на тих, кому відправили повістку, але реакції не було, Новини.LIVE пояснила юристка Надія Шуляк. 

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Повістки поштою 

"Повістка вважається врученою, навіть якщо людина відмовляється її прийняти або поштове відділення позначило відсутність особи за місцем проживання чи за вказаною адресою при уточненні даних. Неявка за такою повісткою може призвести до штрафу до 25 500 грн", — сказала юристка.

Не звільняє від відповідальності ігнорування повістки, ігнорування повідомлення про розгляд адміністративної справи чи постанови про штраф. Ба більше, ТЦК може звернутися до поліції, яка має право на адміністративне затримання та доставку особи до ТЦК.

Юристка Надія Шуляк
Юристка Надія Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Однак юристка уточнила, що кримінальна відповідальність за неявку для уточнення даних або проходження ВЛК не передбачена. 

"Кримінальна відповідальність настає лише у випадку неявки за "бойовою повісткою", яка видається після проходження ВЛК та визнання особи придатною до військової служби", — пояснила Шуляк.

Нагадаємо, Кабмін виділив майже 72 млн грн на друковані повістки, які вже почали розсилати українцям. Цю суму мають розділити до кінця 2024 року і надсилати по 300 000 повісток щомісяця.

штрафи мобілізація повістки ТЦК та СП юрист

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