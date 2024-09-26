Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку arrow

Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

26 вересня 2024 06:33
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка
Кабмін виділив гроші на повістки поштою – скільки коштуватиме одна
Повістки поштою. Фото: з відкритих джерел
Антоніна Карташева - Журналістка
Антоніна Карташева
Журналістка

Кабінет міністрів України виділив майже 72 млн грн на друковані повістки, які вже почали розсилати українцям. Цю суму мають розділити до кінця 2024 року і надсилати по 300 000 повісток щомісяця. Таку інформацію має в розпорядженні видання "Укрправда". 

Однак, за цінами ''Укрпошти'' закладена вартість відправки однієї повістки перевищена. Більше читайте в матеріалі Новини.LIVE. 

Читайте також:

Розсилка повісток поштою

"Виділити Міністерству оборони 71 820, 00 тис.грн для здійснення централізованого друку 900 000 повісток…оповіщення їх рекомендованим повідомленням про виклик до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (у кількості 300 000 повісток на місяць до кінця 2024 року)'', — йдеться в розпорядженні уряду. 

повестки
Витяг із пояснювальної записки до розпорядження за підписом віцепрем'єрки, міністерки економіки Юлії Свириденко. Фото: видання "Укрправда"

Окрім того, частково оприлюднили в цьому документі і розпис кошторису. Виходить, що закладають 19,80 грн на друк однієї повістки. Цим має займатися ДП ''Поліграфічний комбінат ''Україна'' з виготовлення цінних паперів''. 

На сайті підприємства неможливо знайти ціну за відповідну послугу. Уточнити ціни ми вирішили телефоном, але доступ до контактів підприємства тимчасово обмежений. 

печать повесток
Доступ до контактів підприємтсва, яке має друкувати повістки. Фото: скриншот

Відправкою рекомендованих листів має займатся "Укрпошта". Закладено, що 900 000 листів мають обійтися в 54 000,00 тис. грн. Виходить, що один лист обійдеться в 60 грн. Хоча, на сайті "Укрпошти" ціна рекомендованого листа вказана у розмірі 30 грн.

Укрпочта
Ціна за рекомендований лист. Фото: скриншот


Занепокоїлися ціною за повістки і українці. В коментарях люди почали рахувати і самі досліджувати, скільки б це мало коштувати. Додамо, що, ймовірно, в цю суму заклали не лише друк і відправку, але поки Кабмін не оприлюднив документ, щоб українці ознайомилися з кошторисом повністю. 

повестки
Коментарі людей під новиною про ціну повісток. Фото: скриншот​​​​​
повестки
Реакція українців на виділення коштів на друк повісток. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні почали вручати військовозобов'язаним повістки через пошту. Військовозобов'язані у Києві та Закарпатті вже почали отримувати повістки для уточнення даних.

Укрпошта Кабінет міністрів повістки ціни

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

Термінова новина

07:55 У Хмельницькій області пролунали вибухи

07:54 Росія завдала потужного удару по Запоріжжю вночі — поліція показала фото

07:40 Черги на кордоні України — де доведеться довго чекати в заторах

07:19 У Києві внаслідок падіння безпілотника ледь не вибухнув будинок

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

07:11 У Києві знову пролунали гучні вибухи

07:01 Клієнти ПриватБанку скаржаться на послугу "страхування"

06:49 На заході і в центрі України очікуються дощі — прогноз погоди на сьогодні

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує металобрухт наприкінці вересня

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

Термінова новина

07:55 У Хмельницькій області пролунали вибухи

07:54 Росія завдала потужного удару по Запоріжжю вночі — поліція показала фото

07:40 Черги на кордоні України — де доведеться довго чекати в заторах

07:19 У Києві внаслідок падіння безпілотника ледь не вибухнув будинок

07:11 У Києві знову пролунали гучні вибухи

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

07:01 Клієнти ПриватБанку скаржаться на послугу "страхування"

06:49 На заході і в центрі України очікуються дощі — прогноз погоди на сьогодні

06:40 Ціни на алюміній в Україні — скільки коштує металобрухт наприкінці вересня

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

06:30 Штрафи від ТЦК — як перевірити наявність покарання

06:33 Повістки поштою за мільйони — чи завищив Кабмін вартість на друк і відправку

25 вересня 2024

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

08:00 Зеленський в США та загроза удару РФ по ядерних об'єктах — ефір Ранок.LIVE

25 вересня 2024
Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

24 вересня 2024
Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті