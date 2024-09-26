Кабмін виділив гроші на повістки поштою – скільки коштуватиме одна

Повістки поштою. Фото: з відкритих джерел

Кабінет міністрів України виділив майже 72 млн грн на друковані повістки, які вже почали розсилати українцям. Цю суму мають розділити до кінця 2024 року і надсилати по 300 000 повісток щомісяця. Таку інформацію має в розпорядженні видання "Укрправда".

Однак, за цінами ''Укрпошти'' закладена вартість відправки однієї повістки перевищена. Більше читайте в матеріалі Новини.LIVE.

Читайте також:

Розсилка повісток поштою

"Виділити Міністерству оборони 71 820, 00 тис.грн для здійснення централізованого друку 900 000 повісток…оповіщення їх рекомендованим повідомленням про виклик до відповідного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (у кількості 300 000 повісток на місяць до кінця 2024 року)'', — йдеться в розпорядженні уряду.

Витяг із пояснювальної записки до розпорядження за підписом віцепрем'єрки, міністерки економіки Юлії Свириденко. Фото: видання "Укрправда"

Окрім того, частково оприлюднили в цьому документі і розпис кошторису. Виходить, що закладають 19,80 грн на друк однієї повістки. Цим має займатися ДП ''Поліграфічний комбінат ''Україна'' з виготовлення цінних паперів''.

На сайті підприємства неможливо знайти ціну за відповідну послугу. Уточнити ціни ми вирішили телефоном, але доступ до контактів підприємства тимчасово обмежений.

Доступ до контактів підприємтсва, яке має друкувати повістки. Фото: скриншот

Відправкою рекомендованих листів має займатся "Укрпошта". Закладено, що 900 000 листів мають обійтися в 54 000,00 тис. грн. Виходить, що один лист обійдеться в 60 грн. Хоча, на сайті "Укрпошти" ціна рекомендованого листа вказана у розмірі 30 грн.

Ціна за рекомендований лист. Фото: скриншот



Занепокоїлися ціною за повістки і українці. В коментарях люди почали рахувати і самі досліджувати, скільки б це мало коштувати. Додамо, що, ймовірно, в цю суму заклали не лише друк і відправку, але поки Кабмін не оприлюднив документ, щоб українці ознайомилися з кошторисом повністю.

Коментарі людей під новиною про ціну повісток. Фото: скриншот​​​​​

Реакція українців на виділення коштів на друк повісток. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Україні почали вручати військовозобов'язаним повістки через пошту. Військовозобов'язані у Києві та Закарпатті вже почали отримувати повістки для уточнення даних.