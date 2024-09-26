Кабмин выделил деньги на повестки по почте – сколько будет стоить одна

Повестки по почте. Фото: из открытых источников

Кабинет министров Украины выделил около 72 млн грн на печатные повестки, которые уже начали рассылать украинцам. Эту сумму должны разделить до конца 2024 года и посылать по 300 000 повесток ежемесячно. Такую информацию располагает издание "Укрправда".

Однако, по ценам ''Укрпочты'' заложенная стоимость отправки одной повестки превышена. Больше читайте в материале Новини.LIVE.

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"Выделить Министерству обороны 71 820, 00 тыс. грн для осуществления централизованной печати 900 000 повесток… уведомление их рекомендованным сообщением о вызове в соответствующий территориальный центр комплектования и социальной поддержки (в количестве 300 000 повесток в месяц до конца 2024 года)", — сообщается в распоряжении правительства.

Выписка из пояснительной записки в распоряжение за подписью вице-премьера, министра экономики Юлии Свириденко. Фото: издание "Укрправда"

Кроме того, частично обнародовали в этом документе и роспись сметы. Выходит, что закладывают 19,80 грн на печать одной повестки. Этим должно заниматься ГП "Полиграфический комбинат ''Украина'' по изготовлению ценных бумаг".

На сайте предприятия невозможно найти цену за соответствующую услугу. Уточнить цены мы решили по телефону, но доступ к контактам предприятия временно ограничен.

Доступ к контактам предприятия, которое должно печатать повестки. Фото: скриншот

Отправкой заказных писем должна заниматься "Укрпочта". Заложено, что 900 000 писем должны обойтись в 54 000,00 тыс. грн. Выходит, что одно письмо обойдется в 60 грн. Хотя, на сайте "Укрпочты" цена заказного письма указана в размере 30 грн.

Цена за заказное письмо. Фото: скриншот

Обеспокоились ценой за повестки и украинцы. В комментариях люди начали считать и сами исследовать, сколько бы это должно стоить. Добавим, что, вероятно, в эту сумму заложили не только печать и отправку, но пока Кабмин не обнародовал документ, чтобы украинцы ознакомились со сметой полностью.

Комментарии людей под новостью про цену повесток. Фото: скриншот

Реакция украинцев на выделение средств на печать повесток. Фото: скриншот

Напомним, в Украине начали вручать военнообязанным повестки по почте. Военнообязанные в Киеве и Закарпатье уже начали получать повестки для уточнения данных.