Что будет, если не получить повестку по почте – объяснение юриста

Повестки по почте. Фото: из открытых источников

Украинцам уже разослали первую партию повесток по почте. Врученной она считается, даже если военнообязанный не заглядывал в почтовый ящик или не получил документ. Игнорирование могут привести не только к штрафу.

Что ожидает тех, кому отправили повестку, но реакции не последовало, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

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"Повестка считается врученной, даже если человек отказывается ее принять или почтовое отделение обозначило отсутствие лица по месту жительства или по указанному адресу при уточнении данных. Неявка по такой повестке может привести к штрафу до 25 500 грн", — сказала юрист.

Не освобождает от ответственности игнорирование повестки, игнорирование уведомления о рассмотрении административного дела или постановления о штрафе. Более того, ТЦК может обратиться в полицию, которая имеет право на административное задержание и доставку лица в ТЦК.

Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Однако юрист уточнила, что уголовная ответственность за неявку для уточнения данных или прохождения ВВК не предусмотрена.

"Уголовная ответственность наступает только в случае неявки за "боевой повесткой", которая выдается после прохождения ВВК и признания лица пригодным к военной службе", — пояснила Шуляк.

Напомним, Кабмин выделил почти 72 млн грн на печатные повестки, которые уже начали рассылать украинцам. Эту сумму должны разделить до конца 2024 года и посылать по 300 000 повесток ежемесячно.