Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Будет ли штраф, если мужчина не получил повестку по почте, но ее отправили arrow

Будет ли штраф, если мужчина не получил повестку по почте, но ее отправили

8 октября 2024 06:35
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка
Что будет, если не получить повестку по почте – объяснение юриста
Повестки по почте. Фото: из открытых источников
Антонина Карташева - Журналистка
Антонина Карташева
Журналистка

Украинцам уже разослали первую партию повесток по почте. Врученной она считается, даже если военнообязанный не заглядывал в почтовый ящик или не получил документ. Игнорирование могут привести не только к штрафу.

Что ожидает тех, кому отправили повестку, но реакции не последовало, Новини.LIVE объяснила юрист Надежда Шуляк.

Читайте также:

Повестки почтой

"Повестка считается врученной, даже если человек отказывается ее принять или почтовое отделение обозначило отсутствие лица по месту жительства или по указанному адресу при уточнении данных. Неявка по такой повестке может привести к штрафу до 25 500 грн", — сказала юрист.

Не освобождает от ответственности игнорирование повестки, игнорирование уведомления о рассмотрении административного дела или постановления о штрафе. Более того, ТЦК может обратиться в полицию, которая имеет право на административное задержание и доставку лица в ТЦК.

Юристка Надежда Шуляк
Юрист Надежда Шуляк. Фото: Новини.LIVE

Однако юрист уточнила, что уголовная ответственность за неявку для уточнения данных или прохождения ВВК не предусмотрена.

"Уголовная ответственность наступает только в случае неявки за "боевой повесткой", которая выдается после прохождения ВВК и признания лица пригодным к военной службе", — пояснила Шуляк.

Напомним, Кабмин выделил почти 72 млн грн на печатные повестки, которые уже начали рассылать украинцам. Эту сумму должны разделить до конца 2024 года и посылать по 300 000 повесток ежемесячно.

штрафы мобилизация повестки ТЦК и СП юрист

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:04 В Раде заявили, что Украина может стать членом НАТО раньше, чем войдет в ЕС

07:03 Они могут понимать — ученые объяснили, как разговаривать с собакой

07:01 ПриватБанк блокирует счета иностранцам с видами на жительство — детали

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

06:50 Доллар стал дороже, а евро и злотый подешевели — курс валют сегодня

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:35 Будет ли штраф, если мужчина не получил повестку по почте, но ее отправили

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

06:30 Отсрочка онлайн — какие три категории граждан получат на это право

06:27 Экс-командир "Азова" Жорин объяснил, почему не стоит создавать новые бригады

07:04 В Раде заявили, что Украина может стать членом НАТО раньше, чем войдет в ЕС

07:03 Они могут понимать — ученые объяснили, как разговаривать с собакой

07:01 ПриватБанк блокирует счета иностранцам с видами на жительство — детали

06:50 Доллар стал дороже, а евро и злотый подешевели — курс валют сегодня

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

06:35 Будет ли штраф, если мужчина не получил повестку по почте, но ее отправили

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

06:30 Отсрочка онлайн — какие три категории граждан получат на это право

06:27 Экс-командир "Азова" Жорин объяснил, почему не стоит создавать новые бригады

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

06:40 Сколько стоит металлолом в Украине — цены на чермет в октябре

06:30 Рост стоимости зерновых продолжается — сколько стоит подсолнечник в октябре

Эксклюзив

06:22 Трамп вернулся в Батлер — как это было и что думают его избиратели об Украине

7 октября 2024

14:32 Мы должны быть услышаны — одесситы снова вышли на митинг против сноса Пушкина

5 октября 2024

06:42 Цены на воду по регионам Украины — как могут вырасти коммунальные тарифы

06:40 В Украине растут цены на алюминий — стоимость цветных металлов в октябре

4 октября 2024
Эксклюзив

19:43 Спасенные от войны — состояние животных в одесском зоопарке сегодня

06:40 Цены на цветные металлы в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг меди

06:30 В Украине снова выросли цены на кукурузу — сколько стоит тонна зерна в октябре

05:50 В Украине растут цены на топливо — какая сегодня стоимость бензина на АЗС

Text

06:55 В Берлине продолжается самый масштабный Фестиваль Света — главные новости Германии

7 октября 2024
Text

23:59 Петренко сообщил, сколько кандидатов стремятся попасть в 3 ОШБр ежедневно

Text

23:04 Сколько добровольцев служит в 3 ОШБр — Петренко назвал цифры

Text

22:16 В Третьей штурмовой заявили о самых низких потерях среди ВСУ

Text

17:50 Расстрел военных ВСУ и обновление данных в ТЦК со скидкой — эфир Вечер.LIVE

Text

17:49 Коррупция главы Хмельницкой МСЭК — кто фигурирует по делу Татьяны Крупы

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще - 80x80

Мосты Киева в критическом состоянии — по каким нельзя ездить вообще

Text

17:08 В Киеве открыли фотовыставку "Небо падает"

Text

16:28 В Азове объяснили, почему эффективность бойца зависит от правильного обучения

Text

16:25 Удар по нефтяному терминалу в Крыму — Братчук оценил масштабы атаки

Text

13:00 Баллистическая атака на Киев и заявление Зеленского - эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

1 октября 2024

00:03 НАБУ объявило в розыск проректора харьковского вуза — что он сделал

30 сентября 2024
Новость с видео

21:33 Выезд мужчин старше 50 лет за границу — изменятся ли правила

5 октября 2024

22:32 В Киеве слышны взрывы — Кличко сообщил детали

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября

27 сентября 2024

20:40 Ошибаются 55% водителей — кто кого должен пропустить на перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК

3 октября 2024
Новость с видео

12:49 Через три года после смерти — на могиле Чапкиса установили памятник

27 сентября 2024

20:36В Киеве неизвестные в балаклавах захватили ТРЦ Sky Moll

7 октября 2024

07:50 Как умер Майкл Джексон — новый взгляд после скандала с P. Diddy