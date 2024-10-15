В Минюсте объяснили, что будет после игнорирования уклонистами штрафов

Военнообязанный мужчина в территориальном центре комплектования. Фото: КОТЦК и СП/Facebook

В случае неуплаты штрафа к уклонистам могут быть применены исполнительные производства, что приведет к взысканию средств с их счетов. Это может включать автоматическое принудительное исполнение через судебные органы.

Об этом рассказали в Минюсте для "Судебно-юридической газеты" во вторник, 15 октября.

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Игнорирование штрафов уклонистами

После того как повестка вернется как неврученная и будет сделана соответствующая отметка по почте, ТЦК сможет начать процедуру наложения штрафа.

Фактически они станут "заочными", поскольку постановление ТЦК имеет статус исполнительного документа. Если штраф, варьирующийся от 17 до 25,5 тысячи грн, не будет уплачен добровольно, на уклонистов могут быть открыты исполнительные производства, и средства могут быть взысканы с их счетов.

В Минюсте рассказали, что в соответствии со статьей 308 Кодекса об административных правонарушениях в случае неуплаты правонарушителем штрафа в срок, постановление о наложении направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства нарушителя, работы или по местонахождению его имущества в порядке, установленном законом.

Согласно Кодексу Украины об административных правонарушениях, штраф должен быть уплачен не позднее чем через 15 дней после получения постановления о его наложении. Если его обжалуют, он должен быть уплачен не позднее 15 дней с момента уведомления об отклонении жалобы.

Согласно Закону "Об исполнительном производстве", исполнение постановлений ТЦК о наложении административных взысканий, в частности за нарушение военнообязанными, призывниками и резервистами правил воинского учета, а также нарушений в сфере обороны, мобилизационной подготовки и мобилизации, осуществляется в соответствии с установленным порядком.

Если должник не платит штраф, государственный исполнитель принимает меры принудительного исполнения, в частности, путем наложения взыскания на средства и имущество должника.

Ответ Минюста. Фото: sud.ua

Ответ Минюста. Фото: sud.ua

Ответ Минюста. Фото: sud.ua

Напомним, в Украине каждый военнообязанный мужчина обязан стоять на военном учете и иметь военно-учетный документ. Для его получения необходимо обратиться в ТЦК и СП для постановки на учет или обновление данных. Игнорирование этого требования считается нарушением правил военного учета.

Также украинцам уже разослали первую партию повесток по почте. Они считаются врученными, даже если военнообязанный не проверял свой почтовый ящик или не получил документ. Игнорирование этой повестки может привести не только к штрафу, но и к другим правовым последствиям.