Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Блокировка счетов по запросу ТЦК — адвокат объяснил вероятность arrow

Блокировка счетов по запросу ТЦК — адвокат объяснил вероятность

27 октября 2024 13:16
Артем Кругленко - Редактор
Адвокат опроверг блокировку счетов по запросу ТЦК
Банкомат. Иллюстративное фото: Новини.LIVE
Артем Кругленко - Редактор

В Украине могут заблокировать банковские счета уклонистов по запросу ТЦК и СП. Арест может быть наложен в случае неуплаты штрафов.

Это прокомментировал адвокат Ростислав Кравец в комментарии i-ua.tv.

Читайте также:

Блокировка счетов

"Большое количество журналистов и аналитиков не понимают, что по запросу ТЦК нет никакой блокировки", — сказал он.

По словам Кравца, существует неуплаченный штраф, на основании которого ТЦК готовит постановление и передает государственную исполнительную службу, а последняя уже накладывает арест.

Однако это постановление можно оспорить в судебном порядке, поскольку запросов ТЦК на блокировку "не существует в природе".

"Это попытка в очередной раз поймать хайп и демонстрацию крайне низкого профессионализма со стороны тех, кто об этом говорит", — пояснил адвокат.

Он считает, что причиной блокировки счетов могут быть грязные номера на авто или превышение скорости за рулем, нарушение благоустройства или другие исполнительные производства.

Кравец отметил, что все штрафы от ТЦК должны быть отменены, поскольку они незаконны в соответствии со статьей 310.

"Поэтому всем нужно запомнить — никакой блокировки по запросу ТЦК не существует", — добавил правозащитник.

Ранее стало известно, будут ли в Украине автоматически штрафы за неполучение повестки по почте.

Также юристы объясняли, как обжаловать в суде любой штраф за нарушение ПДД.

ТЦК и СП военнообязанные банковские счета адвокат военный призыв мобилизация

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

23:18 Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа

23:10 Война повлияла на питание украинцев — что изменилось

23:02 Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе

23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

22:12 Атака РФ на Харьков — Синегубов сообщил, куда попали оккупанты

22:01 В Кривом Роге раздались мощные взрывы

23:18 Зеленский прокомментировал слухи о прекращении помощи от Трампа

23:10 Война повлияла на питание украинцев — что изменилось

23:02 Холодно и туман — какая погода будет завтра в Одессе

23:00 Умеров сообщил, какие обновления добавили в Армию+

22:46 Зеленский заявил, что Иран может предоставить ракеты России

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

22:39 Ямал получил приз лучшего молодого игрока года — это рекорд

22:38 ТЦК мобилизовали профессора с отсрочкой — что решил суд

22:30 Военный устроил стрельбу на Николаевщине — что решил суд

22:12 Атака РФ на Харьков — Синегубов сообщил, куда попали оккупанты

22:01 В Кривом Роге раздались мощные взрывы

20:46 Тысяча Зеленского — на что потратят одесситы

06:16 ТОП-10 лучших школ Киева в 2024 году — где лучше готовят к НМТ

25 октября 2024

17:44 Космически дорогие овощи — что в Одессе думают о цене картофеля

14:45 Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Новость с видео

06:27 Советуют покупать генераторы и топливо — к чему готовится зимой

24 октября 2024

19:34 Бесплатная медицина для военных и их семей — проект в Одессе

Новость с видео

06:16 Возвращение к ядерному статусу — может ли Украина создать свое оружие

23 октября 2024

21:13 Выборы в Молдове и их последствия для Украины — что беспокоит одесситов

06:40 Цены за 1 кг чермета в конце октября — сколько стоит металлолом в Украине

06:30 В Украине продолжают расти цены на подсолнечник — сколько стоят зерновые в октябре

Text

21:57 Саакашвили не имеет влияния на выборы в Грузии — эксперт

Text

21:52 Пресс-атташе Грузии в Украине отреагировал на результаты выборов

Text

20:00 Удар по Харькову и интервью Зеленского — главные события дня

Text

18:48 Депутат объяснил, почему прокуроры и судьи берут взятки

Text

18:21 Нардеп ответил, как продвигается свод защиты энергообъектов

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы - 80x80

Как экономить свет — сколько энергии потребляют электроприборы

Text

17:50 Зеленский о Саммите мира и события в Грузии — эфир Вечір.LIVE

Text

17:00 Спикер Запорожской ОВА рассказал, как строится линия обороны

Text

16:45 Госпрограмма на установку электростанции — детали от нардепа

Text

14:52 Нагорняк заявил о строительстве защитных сооружений для АЭС

Text

13:25 Эксперт объяснил, почему будут расти тарифы в 2025 году

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

21 октября 2024

20:00 На чем правильно жарить яйца, чтобы не навредить здоровью

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

21 октября 2024

08:00 Украинцам выплатят по 10,8 тыс. грн в октябре — детали

15 октября 2024

07:21 ВВК сочла призывника годным, но суд не согласился — в чем причина

19 октября 2024

06:25Повестку не дают, а грузят в бусик — что делать с таким поведением ТЦК

17 октября 2024

05:19 Змея вознаградит сильных и мудрых — что принесет 2025 год всем знакам Зодиака

24 октября 2024

10:37 Зарплаты в ВСУ с 1 ноября — известно, какие суммы получат бойцы

18 октября 2024
Новость с фото

22:33 Чем подкормить цветок рождественник в ноябре, чтобы он расцвел в декабре