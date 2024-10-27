Адвокат опроверг блокировку счетов по запросу ТЦК

Банкомат. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Украине могут заблокировать банковские счета уклонистов по запросу ТЦК и СП. Арест может быть наложен в случае неуплаты штрафов.

Это прокомментировал адвокат Ростислав Кравец в комментарии i-ua.tv.

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Блокировка счетов

"Большое количество журналистов и аналитиков не понимают, что по запросу ТЦК нет никакой блокировки", — сказал он.

По словам Кравца, существует неуплаченный штраф, на основании которого ТЦК готовит постановление и передает государственную исполнительную службу, а последняя уже накладывает арест.

Однако это постановление можно оспорить в судебном порядке, поскольку запросов ТЦК на блокировку "не существует в природе".

"Это попытка в очередной раз поймать хайп и демонстрацию крайне низкого профессионализма со стороны тех, кто об этом говорит", — пояснил адвокат.

Он считает, что причиной блокировки счетов могут быть грязные номера на авто или превышение скорости за рулем, нарушение благоустройства или другие исполнительные производства.

Кравец отметил, что все штрафы от ТЦК должны быть отменены, поскольку они незаконны в соответствии со статьей 310.

"Поэтому всем нужно запомнить — никакой блокировки по запросу ТЦК не существует", — добавил правозащитник.

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