Штраф за неуточнение учетных данных — как происходит взыскание

Военнообязанные в форме. Фото иллюстративное: УНИАН

На обновление военно-учетных данных у военнообязанного по закону было 60 дней. 16 июля стало конечным сроком, когда граждане могли без наказания уточнить свой домашний адрес и номер телефона через центр предоставления административных услуг (ЦНАП), приложение "Резерв+" и территориальный центр комплектования.

Как происходит взыскание штрафа за необновление данных в ТЦК, рассказал адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак изданию "Украинская Правда".

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Штрафы от ТЦК

По информации Министерства обороны, штрафы будут накладывать в течение трех месяцев со дня выявления правонарушения, но не позднее одного года с момента его совершения. То есть, говорит адвокат, обнаружить несвоевременное обновление данных могут не сразу, но заплатить штраф все равно придется.

"С высокой вероятностью этот штраф выпишут. Вопрос только — когда именно, потому что это сложная и долгая процедура. Нужно прорабатывать нарушения, выписывать, составлять постановление о привлечении военнообязанного к административному правонарушению. Такой вид штрафа — это прерогатива ТЦК, и его должен выписать начальник центра комплектования", — объясняет юрист.

Взыскание штрафа от ТЦК

Когда в ТЦК выявили факт нарушения воинского учета, заводится административное дело и военнообязанному по почте присылают приглашение на его рассмотрение.

"Такое приглашение и повестка на уточнение данных — разные документы, и могут прийти мужчине в разное время. Если он не явится по вызову, то кроме штрафа за несвоевременное обновление, получит еще один — за игнорирование повестки", — говорит Андрей Новак.

В ТЦК человек может объяснить причину нарушения и узнать, когда составили постановление. Это нужно для того, чтобы при необходимости обжаловать наказание.

Важно, что ТЦК имеют право выносить постановления и заочно — без вызова гражданина. Постановление могут отправить по почтовому адресу военнообязанного, который ТЦК найдет в реестре "Оберіг". Оплатить установленный штраф нужно в течение 10 дней.

Напомним, во время увольнения военнослужащий ВСУ имеет право на одноразовую компенсацию в размере 50% месячной зарплаты. В случае увольнения по состоянию здоровья рассчитывается без учета выслуги лет.

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